İstanbul'da lodos fırtınası. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, yolda yürümek zorlaştı

Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruya göre, şiddetli rüzgar nedeniyle birçok sefer iptal edildi.

Maltepe-Adalar ile Beşiktaş-Adalar ve Kabataş Adalar seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.

Ayrıca, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ve Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek ve Bebek-Üsküdar olarak yapılacak.

Şehir Hatları'nda iptal olan seferlerin listesi şöyle:

- Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş

- Büyükada-Sedef Adası

- Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

- Beşiktaş-Adalar

- Bostancı-Adalar Ring Hattı

- Anadolu Kavagı-Rumeli Kavağı-Sarıyer

- Sarıyer-Beykoz

Hava muhalefeti nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler bir süre Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferlerin gerçekleştirilemediği bildirildi.

İGDAŞ'TAN UYARI

Lodos nedeniyle artan baca gazı zehirlenmesi riskine karşı İGDAŞ da İstanbul'daki abonelerini uyardı.

SMS ile önlemlerin alınmasını hatırlatan İGDAŞ, AKOM'un 12-13 Kasım tarihlerine yönelik kuvvetli lodos uyarısına dikkat çekti.

Mesajda, havalandırma menfezlerinin sürekli açık tutulması istendi. Ayrıca bacalı kombi, şofben ve sobaların yatmadan önce kapatılması, bu cihazların bulunduğu ortamlarda uyunmaması gerektiği belirtildi.