İstanbul'da lodos fırtınası. Şehir Hatları, İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
13.11.2026 08:25
Son Güncelleme: 13.11.2026 08:42
Marmara Bölgesi'nde etkili olan lodos, bu sabah saatlerinden itibaren etkisini daha da artırdı. Fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.
Marmara Bölgesi'nde şiddetli lodos etkili oluyor.
Başta İstanbul ve Bursa'da dün saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtınanın, bugün şiddetini daha da artırması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, rüzgarın zaman zaman saatte 90 km/s şeklinde eseceği belirtiliyor.
Fırtına nedeniyle İstanbul ve Bursa'da birçok sefer iptal edildi.
ADALAR SEFERLERİ YAPILAMIYOR
İstanbul Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruya göre, şiddetli rüzgar nedeniyle birçok sefer iptal edildi.
Maltepe-Adalar ile Beşiktaş-Adalar ve Kabataş Adalar seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.
Ayrıca, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ve Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek ve Bebek-Üsküdar olarak yapılacak.
Şehir Hatları'nda iptal olan seferlerin listesi şöyle:
- Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş
- Büyükada-Sedef Adası
- Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada
- Beşiktaş-Adalar
- Bostancı-Adalar Ring Hattı
- 06.35 Adalar-Kadıköy-Kabataş
- 06.45 Kabataş-Kadıköy-Adalar
- 07.05 Bostancı-Adalar-Kadıköy-Kabataş
- 07.55 Büyükada-Heybeliada-Kabataş
- Anadolu Kavagı-Rumeli Kavağı-Sarıyer
- Sarıyer-Beykoz
İDO VE BUDO SEFERLERİ DE İPTAL OLDU
İstanbul ile Bursa'yı deniz yoluyla birbirine bağlayan İDO ve BUDO deniz otobüsü seferleri de şiddetli lodostan olumsuz etkilendi.
İDO'dan yapılan duyuruya göre; saat 08.30'da yapılması planlanan Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.
BUDO'da ise Mudanya-Kabataş ve Kabataş-Mudanya arasında yapılması planlanan birçok sefer iptal oldu.
İptal edilen BUDO seferlerinin listesi şöyle:
13.11.2026 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
13.11.2026 08:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
13.11.2026 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
13.11.2026 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
13.11.2026 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
13.11.2026 10:30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
13.11.2026 13:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
13.11.2026 14:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
13.11.2026 14:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
13.11.2026 15:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.