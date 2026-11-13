İstanbul'da lodos fırtınası. Şehir Hatları, İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruya göre, şiddetli rüzgar nedeniyle birçok sefer iptal edildi.

Maltepe-Adalar ile Beşiktaş-Adalar ve Kabataş Adalar seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.

Ayrıca, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ve Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek ve Bebek-Üsküdar olarak yapılacak.

Şehir Hatları'nda iptal olan seferlerin listesi şöyle:

- Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş

- Büyükada-Sedef Adası

- Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

- Beşiktaş-Adalar

- Bostancı-Adalar Ring Hattı

- 06.35 Adalar-Kadıköy-Kabataş

- 06.45 Kabataş-Kadıköy-Adalar

- 07.05 Bostancı-Adalar-Kadıköy-Kabataş

- 07.55 Büyükada-Heybeliada-Kabataş

- Anadolu Kavagı-Rumeli Kavağı-Sarıyer

- Sarıyer-Beykoz