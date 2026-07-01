İstanbul'da mahalleyi sokağa döken iddia: Kendini iş yerine kilitledi

Kalabalığın tepkisi üzerine şüpheli kendisini dükkana kilitledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Gerginliğin artması üzerine çevik kuvvet ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Polis ekipleri, cadde de güvenlik önlemi alarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı.