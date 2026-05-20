İstanbul'da metroya UEFA Avrupa Ligi Finali düzenlemesi
20.05.2026 08:47
Metro İstanbul, Beşiktaş Park Stadyumu'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle seferlerde düzenlemeye gidildiğini açıkladı.
İstanbul bu akşam UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg, saat 22.00'de Beşiktaş Park Stadyumu'nda bir araya gelecek.
Başta İngiliz ve Almanlar olmak üzere Avrupa'nın birçok yerinden futbolseverlerin gelmesiyle birlikte metro seferlerinde düzenlemeye gidildi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada; 20 Mayıs Çarşamba'yı 21 Mayıs Perşembe'ye bağlayan gece, şu metro hatlarında gece tarifesi (00.00-06.00) uygulanacağı belirtildi.
Bu seferler şöyle sıralandı:
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü
F1 Taksim-Kabataş
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferlerin 04.00'e kadar Kabataş-Cevizlibağ istasyonları arasında devam edeceği açıklandı.
