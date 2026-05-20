İstanbul'da metroya UEFA Avrupa Ligi Finali düzenlemesi

20.05.2026 08:47

NTV - Haber Merkezi

Metro İstanbul, Beşiktaş Park Stadyumu'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle seferlerde düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

İstanbul bu akşam UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak. 

 

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg, saat 22.00'de Beşiktaş Park Stadyumu'nda bir araya gelecek.

 

Başta İngiliz ve Almanlar olmak üzere Avrupa'nın birçok yerinden futbolseverlerin gelmesiyle birlikte metro seferlerinde düzenlemeye gidildi.

 

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada; 20 Mayıs Çarşamba'yı 21 Mayıs Perşembe'ye bağlayan gece, şu metro hatlarında gece tarifesi (00.00-06.00) uygulanacağı belirtildi.

Bu seferler şöyle sıralandı:

 

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

 

M1B Yenikapı-Kirazlı

 

M2 Yenikapı-Hacıosman

 

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

 

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü

 

F1 Taksim-Kabataş

 

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferlerin 04.00'e kadar Kabataş-Cevizlibağ istasyonları arasında devam edeceği açıklandı.

