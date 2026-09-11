İstanbul'da mevsimin değişeceği gün belli oldu: "Sonbahara dönüş yapıyoruz"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün geçirmesi bekleniyor.

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, iç ve doğu kesimlerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.