İstanbul'da mevsimin değişeceği gün belli oldu: "Sonbahara dönüş yapıyoruz"
11.09.2026 10:17
Türkiye yaz sıcaklarına veda ediyor. Önümüzdeki hafta, hava şartlarının yurt genelinde değişmesi bekleniyor. İstanbul'da sonbahara geçiş için gün belli oldu.
Eylül ayına girilmesiyle birlikte, hava sıcaklıkları akşam saatlerinde hissedilir seviyede düşüyor.
Akşamları serin hava üşütürken, gündüz saatlerinde yaz sıcağı etkili olmaya devam ediyor.
Ancak önümüzdeki hafta hava şartlarının değişmesi bekleniyor.
"SONBAHARA DÖNÜŞ YAPACAĞIZ"
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul'da hava sıcaklığının bugün ve hafta sonu 29-30 derece seviyelerinde seyredeceğini söyledi.
Önümüzdeki hafta şartların değişeceğini anlatan Çalışkan, "Sonbahara dönüş yapacağız. Uzun kollulara daha fazla ihtiyacımız olacak." dedi.
Çalışkan, yağmurun etkili olduğu günlerde hava sıcaklığının 21-22 dereceye kadar gerileyeceğini anlattı.
CUMARTESİ SICAK, PAZAR YAĞMUR İHTİMALİ VAR
Hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin son tahminleri aktaran Çalışkan, yarın İstanbul'da sıcak bir hava olacağını söyledi.
Pazar gününe gelindiğinde Trakya'da gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade eden Çalışkan, aynı gün öğleden sonra saatlerinde İstanbul'da da yağmur ihtimali olduğunu söyledi.
PAZARTESİDEN İTİBAREN SONBAHARA GEÇİŞ OLACAK
İstanbul yeni haftaya ise yağmurla giriş yapacak.
Pazartesi günü megakentte yağmurun etkili olacağını söyleyen Dilek Çalışkan, hava sıcaklığının 25 derecenin altına gerileceğini söyledi.
Yağmur olan günlerde hava sıcaklığının 21-22 dereceye kadar düşeceğini anlatan Çalışkan, önümüzdeki hafta boyunca kısım kısım yağmur ve serinleme yaşanacağını ifade etti.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün geçirmesi bekleniyor.
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, iç ve doğu kesimlerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
BUGÜN BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI
Bugün İstanbul'da parçalı bulutlu bir gökyüzü olacak. Megakentte hava sıcaklığının 29 derece olması bekleniyor.
Başkent Ankara'da ise hava sıcaklığı 31 derece olacak.
Ege'de güneş yüzünü gösterecek. İzmir bugün 32 derece olacak.
Antalya 32, Bursa 31, Adana 35, Diyarbakır 36, Erzurum 26, Trabzon 25 derece olacak.
Cumartesi günü hava sıcaklıkları bir kademe daha artacak.
Sonrasında ise serinleme başlayacak.