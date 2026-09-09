İstanbul'da milyon dolarlık konvoy. Süper lüks otomobiller için dev operasyon
09.09.2026 15:00
Son Güncelleme: 09.09.2026 15:03
Amsterdam'da başlayan The Challenge Supercar Rally, Bodrum'da sona erdi. Araç sahipleri Bodrum'dan uçakla dönerken, otomobilleri İstanbul'dan Hollanda'ya gönderilecek.
Dünyaca ünlü milyonerlerin ve otomobil tutkunlarının katıldığı, Avrupa'nın en prestijli rallilerinden The Challenge Supercar Rally, Amsterdam'da başlayıp Bodrum'da sona erdi.
Rallinin ardından şimdi araçların geri dönme operasyonuna geçildi.
FİLODA 40 LÜKS ARAÇ VAR
Ralli kapsamında yola çıkan yaklaşık 40 lüks araç, zorlu rotada Avrupa'nın dik dağ geçitlerini ve otobanlarını geçerek yarışı Bodrum'da tamamladı.
Rallinin ardından Ege'de tatil yapan araç sahipleri Hollanda'ya uçakla dönerken, milyon dolarlık araçların transferi için İstanbul'da dev bir lojistik operasyon başlatıldı.
BAKIRKÖY'DEKİ GÜMRÜK SAHASINA GETİRİLDİLER
Final etabının ardından gümrük ve lojistik işlemleri için tırların üzerinde Bakırköy'deki gümrük sahasına getirilerek bir araya toplanan ultra lüks otomobiller, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından yüklenici firma tarafından teslim alındı.
GEMİYLE İTALYA'YA GİDECEKLER
Filonun dönüş rotası kapsamında TIR'ların Pendik'ten gemi ile İtalya'ya, ardından da karayolu ile Amsterdam'a gitmesi planlandı.
TIR'LARIN ÜZERİNDE MİLYON DOLARLIK ARAÇLAR VAR
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda TIR'ların üzerinde görüntülenen ultra lüks filoda, otomotiv dünyasının en prestijli marka ve modelleri yer alıyor.
Filoda kısıtlı üretimiyle öne çıkan Ferrari 812 Competizione'nin yanı sıra Ferrari 812 GTS, Superfast ve markanın V12 SUV modeli Ferrari Purosangue dikkat çekiyor.
Yüksek performans segmentinde F1 konseptli Aston Martin DBX707, özel kaplamalı Mercedes-AMG G 63 ve pist odaklı Porsche 911 GT3 RS öne çıkan diğer modeller arasında yer alıyor.