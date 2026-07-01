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İstanbul'da nem ve Avrupa sıcakları birleşti. Bu saatlere dikkat! Hissedilen sıcaklık 40 olacak

01.07.2026 08:09

NTV - Haber Merkezi

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Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Türkiye'ye de giriş yaptı. Yurtta birçok ilde sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyrederken İstanbul'da gün içinde hissedilen sıcaklık 38-40 derece arasında olacak.

İstanbul'da nem ve Avrupa sıcakları birleşti. Bu saatlere dikkat! Hissedilen sıcaklık 40 olacak
Anadolu Ajansı

Türkiye'ye Avrupa'da kavuran sıcaklar etkili olmaya devam ediyor.

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor.

 

Birçok ilde sıcaklıklar 30 derece üzerinde seyredecek.

İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN SICAKLIK 40 DERECE OLACAK 1
Anadolu Ajansı

İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN SICAKLIK 40 DERECE OLACAK

İstanbul, nem ile birlikte yüksek sıcaklığın etkisinde olacak.

 

Bugün 33 dereceye kadar yükselecek sıcaklık, kentte 38-40 derece arasında hissedilecek.

ÇOCUKLARA, YAŞLILARA VE KRONİK HASTALIĞI OLANLAR DİKKAT! 2
Anadolu Ajansı

ÇOCUKLARA, YAŞLILARA VE KRONİK HASTALIĞI OLANLAR DİKKAT!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, İstanbul'daki hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

İstanbul'un kuzeybatıdan gelen sıcak hava dalgasının etkisinde bugün Anadolu yakasında sıcaklıkların 32 derece olması beklendiğini dile getiren Demirhan, "Bu sadece ölçülen sıcaklık. Eğer hissedilen sıcaklığa bakacak olursak burada bir de nem etkisi ortaya çıkıyor. Tabii ki nemle birleştiğinde hissedilen sıcaklık sağlığımızı bozacak dereceye, 40 derecelere kadar çıkabilir. Bu da hassas bünyeli olan kişileri, çocukları, yaşlıları, kronik rahatsızlığı olanları çok rahatlıkla etkileyebilecek bir hava sıcaklığıdır." diye konuştu.

"TEHLİKELİ BİR HAVA VAR" 3
Anadolu Ajansı

"TEHLİKELİ BİR HAVA VAR"

Demirhan, deniz kıyılarındaki yüksek buharlaşmanın nem oranını artırdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

 

“Nem içerme kapasitesi arttığı zaman nem ve sıcaklık birleştiğinde hissedilen sıcaklığı da artırıyor. Hissedilen sıcaklık şöyle bir şey, dışarı çıktığınızda üzerinizdeki buharlaşması gereken o nemli his sizin üzerinizde buharlaşamıyor. O nemli yapışkan his hiçbir zaman kaybolmuyor, vücudunuzdaki nem atmosfere karışamıyor çünkü atmosfer neme doymuş vaziyette. Bu nedenle vücut üzerindeki hissedilen sıcaklık çok daha fazla oluyor. O yüzden tehlikeli bir hava var.”

BÖLGELERDE HAVA DURUMU 4
Anadolu Ajansı

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, güneybatısı parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in güney ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

BURSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

 

ÇANAKKALE °C, 36°C

Paarçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

 

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İstanbul'da nem ve Avrupa sıcakları birleşti. Bu saatlere dikkat! Hissedilen sıcaklık 40 olacak 5
Anadolu Ajansı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa’nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

 

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

 

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İstanbul'da nem ve Avrupa sıcakları birleşti. Bu saatlere dikkat! Hissedilen sıcaklık 40 olacak 6
Anadolu Ajansı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

 

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

 

BURDUR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

 

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İstanbul'da nem ve Avrupa sıcakları birleşti. Bu saatlere dikkat! Hissedilen sıcaklık 40 olacak 7
Anadolu Ajansı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

 

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

 

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

 

YOZGAT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İstanbul'da nem ve Avrupa sıcakları birleşti. Bu saatlere dikkat! Hissedilen sıcaklık 40 olacak 8
Anadolu Ajansı

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

BOLU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

 

BARTIN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

 

KASTAMONU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

 

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İstanbul'da nem ve Avrupa sıcakları birleşti. Bu saatlere dikkat! Hissedilen sıcaklık 40 olacak 9
Anadolu Ajansı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

AMASYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

 

RİZE °C, 28°C

Az bulutlu

 

SAMSUN °C, 30°C

Az bulutlu

 

TRABZON °C, 27°C

Az bulutlu

İstanbul'da nem ve Avrupa sıcakları birleşti. Bu saatlere dikkat! Hissedilen sıcaklık 40 olacak 10
Anadolu Ajansı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

ERZURUM °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

 

KARS °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

 

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

 

VAN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İstanbul'da nem ve Avrupa sıcakları birleşti. Bu saatlere dikkat! Hissedilen sıcaklık 40 olacak 11
Anadolu Ajansı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

 

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

 

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

 

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık