İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Meclis toplantısına başkanlık etti.

Kürsüdeki konuşmasında aralık ayında öğrenci abonmanı olanların her binişte 1 lira ödemesine yönelik düzenlemenin İBB Meclisi'ne getirileceğini duyurdu.

Aslan, uygulamanın meclisten geçmesi halinde tüm yıl boyunca süreceğini açıkladı.

Eylül ayında 1 TL öğrenci abonmanı kampanyasının gerçekleştirildiğini ve 1 milyon 225 bin öğrencinin bir liradan İstanbul'da abonman aldığını hatırlatan Aslan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi olarak aralık meclisinde abonman sahibi olan, yani abonmanı olan öğrenci kardeşlerimiz bundan sonra her binişte 1 TL'ye otobüste yolculuk yapacak. Ve bunu tüm yıl boyunca yapacak." dedi.

"Ben bu meclisteki tüm meclis üyelerine güveniyorum." diye konuşan Arslan, "Öğrencinin de milletin de yanında dün nasıl durduysak yarın da öyle duracağımızla ilgili zerre şüphem yoktur. Herkese güveniyorum Ne diyoruz? Çocuklar okusun, gençler okusun, Türkiye umutla dolsun.” ifadelerini kullandı.