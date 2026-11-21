İstanbul'da öğrencilere ulaşım desteği. Her biniş 1 lira olacak
21.11.2026 10:12
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde aralık ayı toplantısında öğrenci abonmanı için teklif sunulacak. Teklif kabul edilirse öğrenciler, her binişte 1 TL ödeyecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Meclis toplantısına başkanlık etti.
Kürsüdeki konuşmasında aralık ayında öğrenci abonmanı olanların her binişte 1 lira ödemesine yönelik düzenlemenin İBB Meclisi'ne getirileceğini duyurdu.
Aslan, uygulamanın meclisten geçmesi halinde tüm yıl boyunca süreceğini açıkladı.
Eylül ayında 1 TL öğrenci abonmanı kampanyasının gerçekleştirildiğini ve 1 milyon 225 bin öğrencinin bir liradan İstanbul'da abonman aldığını hatırlatan Aslan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi olarak aralık meclisinde abonman sahibi olan, yani abonmanı olan öğrenci kardeşlerimiz bundan sonra her binişte 1 TL'ye otobüste yolculuk yapacak. Ve bunu tüm yıl boyunca yapacak." dedi.
"Ben bu meclisteki tüm meclis üyelerine güveniyorum." diye konuşan Arslan, "Öğrencinin de milletin de yanında dün nasıl durduysak yarın da öyle duracağımızla ilgili zerre şüphem yoktur. Herkese güveniyorum Ne diyoruz? Çocuklar okusun, gençler okusun, Türkiye umutla dolsun.” ifadelerini kullandı.
HER BİNİŞ 1 LİRA
İBB'nin sosyal medya hesabından da konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Paylaşımda "2027 bütçesinde abonmanı olan öğrencilere her biniş 1 TL oluyor!" ifadeleri yer aldı.
Halihazırda İstanbulkart'a sahip 30 yaş altı öğrenciler için aylık abonman ücreti 653 liraydı.
Yeni düzenlemeyle birlikte aylık abonman ücreti 200 liraya düşecek.
YENİ TARİFE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Aralık ayındaki toplantıda teklifin kabul edilemesiyle birlikte yeni düzenleme 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
İstanbulkart sahibi öğrenciler, toplu taşımayı güncellenmiş indirimli fiyatlar üzerinden kullanmaya başlayacak.
2026 TOPLU TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ
Temmuz ayında ulaşım ücretlerinde yüzde 10 artış yaşanmıştı.
Bu kapsamda, elektronik tam biletin 42 liradan 46,20 liraya, öğrenci biletinin 20,50 liradan 22,55 liraya, "Mavi Kart" aylık abonman ücretinin 3 bin 298 liradan 3 bin 628 liraya, öğrenci aylık abonman ücretinin 593 liradan 653 liraya çıkarılmıştı.
Metrobüste bir duraklık yolculuk ücreti 30,07 liradan 33,08 liraya, 34-43 ve üstü duraklık yolculuk ücreti 62,35 liradan 68,59 liraya yükseltilmişti.
Marmaray'da 1-3 istasyon arası yolculuk ücretinin 34 liradan 37,40 liraya, 36-43 istasyon arası yolculuk ücretinin ise 74,70 liradan 82,17 liraya çıkarılmıştı.