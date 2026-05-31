İstanbul'da rehine krizi: Annesini rehin aldı, polis operasyon yaptı
31.05.2026 14:29
İstanbul'da rehine krizi yaşandı. Annesini rehin alan bir kişi, polis operasyonuyla yakalandı.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde annesini rehin alan şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.
Olay, Zübeyde Hanım Mahallesi 1491. Sokak'ta bulunan dört katlı binanın üçüncü katındaki dairede meydana geldi.
İddiaya göre Ekrem K., birlikte yaşadığı annesi Menekşe K.'yi dün akşam saatlerinde dairenin kapısını kilitleyerek evde rehin aldı. Menekşe K., bugün saat 12.00 sıralarında karşı dairede yaşayan diğer oğluna haber verdi.
AĞABEYİ POLİSE HABER VERDİ
Bunun üzerine Ekrem K.'nin ağabeyi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı açmayan Ekrem K.'nin bulunduğu daireye, itfaiyenin merdiven aracıyla ulaşıldı. Balkon kapısını kırarak içeri giren polis ekipleri, Ekrem K.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Ekrem K.'nin, gözaltına alınmadan önce annesinin boğazını sıkarak şikayetçi olmaması yönünde tehdit ettiği iddia edildi.