İstanbul'da "rüzgar kayması" tehlikesi: 16.30'dan sonrası için uyarı yapıldı

Yağışlı havanın saat 16.30 sıralarında İstanbul'a ulaşmasının beklendiğini anlatan Çalışkan, "Kısım kısım şiddetli yağmur, ani ve çok şiddetli rüzgar etkili olacak." dedi.

Bazı semtlerde yağmurla birlikte dolu ve küçük çaplı hortum görülebileceği uyarısında bulunan Çalışkan, bunların ani soğumanın etkisiyle olumsuzluklara neden olabileceğini kaydetti.

Dilek Çalışkan, saat 16.30'dan itibaren 18.30'a kadar olan zaman diliminin riskli olduğunu belirterek, yağışlı havanın saat 20.00'ye kadar etkili olacağını anlattı.

RÜZGAR KAYMASI NEDİR?

Rüzgar kayması yani wind shear; meteorolojik bir olay. Atmosferde kısa bir mesafede rüzgarın hızında ya da yönünde meydana gelen ani değişime verilen bir isim.

Rüzgar kayması, soğuk ya da sıcak hava cephelerinin çarpışmasıyla meydana gelir.