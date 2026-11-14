İstanbul'da "rüzgar kayması" tehlikesi: 16.30'dan sonrası için uyarı yapıldı
14.11.2026 14:21
Türkiye'ye Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası, İstanbul'a doğru ilerliyor. Sıcaklığın 20 derecenin üzerine çıktığı megakent aniden soğuyacak. "Rüzgar kayması" nedeniyle dolu riski var.
İstanbul'da lodos nedeniyle bahar değerlerinde seyreden hava sıcaklıkları, rüzgarın kuzeye dönmesiyle birlikte düşmeye başladı. Öğle saatlerinde 20-22 dereceye kadar yükselen sıcaklıklar, önümüzdeki saatlerde adım adım gerileyecek.
Balkanlar üzerinden kente giriş yapacak soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, soğuk hava girişinin hava olaylarının etkisini artıracağına dikkat çekerek, "Balkanlardan soğuk hava girişi olacak, rüzgar kayması gerçekleşecek." dedi.
16.30'DAN SONRASINA DİKKAT
Yağışlı havanın saat 16.30 sıralarında İstanbul'a ulaşmasının beklendiğini anlatan Çalışkan, "Kısım kısım şiddetli yağmur, ani ve çok şiddetli rüzgar etkili olacak." dedi.
Bazı semtlerde yağmurla birlikte dolu ve küçük çaplı hortum görülebileceği uyarısında bulunan Çalışkan, bunların ani soğumanın etkisiyle olumsuzluklara neden olabileceğini kaydetti.
Dilek Çalışkan, saat 16.30'dan itibaren 18.30'a kadar olan zaman diliminin riskli olduğunu belirterek, yağışlı havanın saat 20.00'ye kadar etkili olacağını anlattı.
RÜZGAR KAYMASI NEDİR?
Rüzgar kayması yani wind shear; meteorolojik bir olay. Atmosferde kısa bir mesafede rüzgarın hızında ya da yönünde meydana gelen ani değişime verilen bir isim.
Rüzgar kayması, soğuk ya da sıcak hava cephelerinin çarpışmasıyla meydana gelir.
AKOM VE VALİLİK UYARDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) beklenen yağış nedeniyle megakenti uyardı.
Hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşanacağına dikkat çeken AKOM, "Yağışların akşam saatlerine doğru il genelinde etkisini artıracağı, gece saatlerine kadar sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olabileceği tahmin ediliyor." açıklamasını yaptı.
Açıklamada fırtına ve kuvvetli yağış geçişlerinin pazar sabahına kadar süreceği belirtildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi.