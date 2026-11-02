İstanbul'da sağanak başladı. Meteoroloji'den sekiz il için turuncu ve sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya çevrelerinde öğle saatlerinden sonra batısından başlamak üzere zamanla il merkezi ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için sarı ve turuncu kodlu alarm verdi.

Yarın için yapılan tahminlerde Muğla için turuncu kodlu uyarı yapılırken, sarı kodlu uyarı yapılan iller ise şöyle oldu:

Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Manisa