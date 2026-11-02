İstanbul'da sağanak başladı. Meteoroloji'den sekiz il için turuncu ve sarı uyarı
02.11.2026 22:39
Son Güncelleme: 02.11.2026 22:46
Kasım ayıyla birlikte kış yüzünü göstermeye başladı. İstanbul'da bu akşam sağanak yağış etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bazı iller için sarı ve turuncu kodlu alarm verdi.
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde etkili oldu.
Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Dışarıda bulunan vatandaşlar, yağıştan korunmak için şemsiyelerini açarken, hazırlıksız yakalananlar ise çevredeki kapalı alanlara sığındı.
Sağanak nedeniyle kaldırımlarda yürüyen yayalar zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağış sırasında bazı noktalarda yollarda su birikintileri oluştu.
Birikintilerin bulunduğu güzergahlarda ilerleyen araçların hızlarını düşürdüğü görüldü. Sürücüler, su biriken yollarda kontrollü ilerlemek zorunda kaldı. Yağmur nedeniyle trafikte de yavaşlama yaşandı.
ESENYURT'TA YOLDA ÇÖKME
Esenyurt'ta sağanak nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Bu sırada seyir halindeki taksi, çöken bölümde oluşan çukura girdi. Mahsur kalan taksi, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
YURDUN BATI KESİMİNDE SAĞANAK ALARMI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya çevrelerinde öğle saatlerinden sonra batısından başlamak üzere zamanla il merkezi ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için sarı ve turuncu kodlu alarm verdi.
Yarın için yapılan tahminlerde Muğla için turuncu kodlu uyarı yapılırken, sarı kodlu uyarı yapılan iller ise şöyle oldu:
Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Manisa
ANTALYA'DA SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Antalya'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak, özellikle Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle ana arterlerde su birikintileri oluştu. Sürücüler, yollarda biriken yağmur suları nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Motosikletli kuryeler de Kültür Mahallesi'nde sağanak nedeniyle siparişlerini adreslerine ulaştırmakta zorlandı. Bazı noktalarda su birikintilerinin oluşması, trafikte zaman zaman aksamalara neden oldu.
BİR EVE YILDIRIM DÜŞTÜ
Sağanağın etkili olduğu saatlerde Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi 5370 sokakta bir eve yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesiyle tek katlı müstakil evin çatısında yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Evde yangın esnasında kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
GÖK GÜRÜLTÜSÜ ŞİDDETİNİ AZALTMADI
Kent genelinde etkili olan gök gürültüsü, akşam saatlerinden itibaren şiddetini azaltmadan devam etti. Peş peşe çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Sağanağın etkili olduğu kentte, yağış zaman zaman şiddetini artırdı.
TEKİRDAĞ'DA 10 DAKİKALIK YAĞMUR SOKAKLARI DEREYE ÇEVİRDİ
Tekirdağ'da yaklaşık 10 dakika süren şiddetli yağışta cadde ve sokaklar adeta dereye döndü.
Yağışa hazırlıksız yakalanan ve o sırada dışarıda bulunan vatandaşlar ıslanmamak için çevredeki iş yerlerine ve kapalı alanlara sığındı.
Kısa sürede etkisini gösteren sağanak Süleymanpaşa'da ilginç görüntüler oluştururken, yağmur sularının sokaklardan aktığı anlar kameralara yansıdı.