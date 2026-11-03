İstanbul'da sağanak etkili oluyor. Valilik uyardı, bu saatlere dikkat
03.11.2026 19:16
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde etkili oldu. Trafik durma noktasına geldi. İstanbul Valiliği sabah saatleri için uyarıda bulundu.
İstanbul'da akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.
Gök gürültülü sağanak, bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan yağış, bazı ilçelerde gök gürültülü sağanak şeklinde şiddetini artırdı.
Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, sağanağın etkisiyle durakların altına sığındı. Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için yanlarındaki şemsiyelerini açtı.
Sağanağa hazırlıksız yakalananlar ise iş yerlerinin tentelerinin altında ve bina girişlerinde bir süre bekledi.
Kent genelindeki bazı caddeler ve sokaklarda sağanağın ardından su birikintileri oluştu.
Üsküdar, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Beykoz, Küçükçekmece, Maltepe, Sultangazi, Fatih, Bahçelievler, Beylikdüzü, Bağcılar ve Eyüpsultan'da caddelerin suyla dolması nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.
Bu sırada yoldan geçen motosikletliler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yağışa aldırış etmeyen turistler yürümeye devam etti.
Bazı turistler, sağanağın altında fotoğraf çektirdi.
Yağışın etkisiyle bazı caddelerde hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent geneli ile Anadolu ve Avrupa yakalarında trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak ölçüldü.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
İstanbul'da iş çıkışı saatleri ve sağanak yağışın etkisini göstermesi nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu haritasına göre saat 18.00'da kent genelinde yoğunluk yüzde 89' yükseldi. Saat 19.11 itibariyle yoğunluk yüzde 89 olarak devam ediyor.
Kentte mesai bitiminin ardından ana arterler, caddeler ve bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerledi.
Galatasaray-Stuttgart maçı öncesi karşılaşmanın gerçekleşeceği Seyrantepe ve çevresindeki yollar da kilitlendi.
VALİLİKTEN YARIN SABAH SAATLERİ İÇİN UYARI
Öte yandan İstanbul Valiliği, yarın sabahtan itibaren etkili olacak sağanak yağış için uyarıda bulundu.
Valiliğin açıklamasına göre 04.11.2026 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Açıklamada, “Rüzgârın; öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Marmara Bölgesi'ne gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı yaptı.
Yapılan son değerlendirmelere göre; 4 Kasım Çarşamba günü ilk saatlerinden itibaren Bursa, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Yalova ile zamanla Kocaeli ve Sakarya'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Kuzeyli yönlerden esecek rüzgar, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde etkili olacak. Kuvvetli rüzgar, megakentin hava sıcaklığını hissedilir derecede düşürecek.
Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Yağışların 4 Kasım Çarşamba sabaha karşı 03.00'ten 5 Kasım Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.