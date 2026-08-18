İstanbul'da sahil yolunu durduran yangın

İstanbul'un Fatih ilçesinde sahil yolu olarak da bilinen Kennedy Caddesi'nde bir araçta yangın çıktı.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Avrasya Tüneli yönünde, seyir halindeki 34 HYG 519 plakalı minibüsün motor kısmında başladı.