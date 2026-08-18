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İstanbul'da sahil yolunu durduran yangın

18.08.2026 09:52

Son Güncelleme: 18.08.2026 11:31

DHA

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İstanbul Fatih'te sahil yolunda bir araçta yangın çıktı. Yangın nedeniyle sahil yolu bir süre trafiğe kapalı kaldı.

İstanbul'da sahil yolunu durduran yangın
DHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde sahil yolu olarak da bilinen Kennedy Caddesi'nde bir araçta yangın çıktı.

 

Yangın, saat 09.00 sıralarında Avrasya Tüneli yönünde, seyir halindeki 34 HYG 519 plakalı minibüsün motor kısmında başladı.

İstanbul'da sahil yolunu durduran yangın 1
DHA

Tünel girişine yaklaşık 200 metre mesafede alevleri fark eden minibüsün şoförü aracı durdurarak aşağı indi.

 

Alevler kısa sürede minibüsün ön kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YOL BİR SAAT KAPALI KALDI 2
DHA

YOL BİR SAAT KAPALI KALDI

Yangın nedeniyle polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, Avrasya Tüneli istikametindeki araçlar yan yola yönlendirildi. Yolun kapanması nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

 

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, minibüs çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

 

Yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kalan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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