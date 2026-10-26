İstanbul'da sel alarmı. Saat verildi, bu ilçelerde yaşayanlar dikkat
26.10.2026 15:10
Son Güncelleme: 26.10.2026 15:11
İstanbul'da yeniden kuvvetli yağış uyarısı var. Megakentte özellikle yarın 05.00-10.00 saatleri arasında şiddetli sağanak bekleniyor.
Sel felaketi atlatan İstanbul için yine kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Ege Bölgesi'nin ardından Marmara'ya ulaşacak sağanak yağışın İstanbul ile birlikte birçok ilde de etkili olması bekleniyor.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Muğla'nın ilçelerinden Köyceğiz, Marmaris, Datça'da birçok noktada hatta Bodrum'da yağışlar çok şiddetli. Hortum da oluşabilir. İzmir'de hatta aynı şekilde yağış var." diyerek şu bilgileri aktardı:
“Bu sistem akşam saatlerinde Çanakkale, Balıkesir Yalova taraflarında şiddetli yağmura neden olacak. İstanbul'da özellikle Sabah saat 5 ile 10 arası yağış çok daha şiddetli o nedenle sel tehlikesi var. Yer yer 80 km'nin üzerinde yağmur düşebilir. Sarıyer, Levent tarafı, Üsküdar, Kadıköy birçok noktada yağmurlarımız şiddetli olacak.”
Beklenen yağış miktarı önceki sağanakların altında olsa da sel ve su baskını riski var.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da ülke genelinde sağanak öngörülüyor.
Çalışkan, “29 Ekim'de de bir çok noktada yağış var. Antalya, İstanbul ve ülke genelinde birçok noktada yağışlar sürecek, Akdeniz'de yine önümüzdeki günlerde sel tehlikesi var, özellikle Perşembe gününe dikkat. Tabi yağışlarla birlikte sıcaklıklar da düşecek, daha düşük değerlerde hissedilecek. Bölge bölge sıcaklıklar 20 derecenin altına inecek.”
Haftasonu yağışlar azalacak olsa da iki hafta boyunca yurt genelinde yağmur görülecek.
VALİLİK UYARDI: DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN
İstanbul Valiliği, kentte bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, ilimizde bu gece beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2), kuzey kesimlerde, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Eyüp ve Şile'de çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.
Kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, "Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman kısa süreli fırtına (70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların yarın yağışla birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 3 ile 5 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." denildi.
HARİTA YEŞİLE BOYANDI, SICAKLIKLAR DÜŞÜCEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan haftalık son hava durumu tahminlere göre yurt genelinde neredeyse hafta boyunca sağanak yağış bekleniyor.
Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ise batı kesimlerden başlayarak azalacağı, güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.