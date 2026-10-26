İstanbul'da sel alarmı. Saat verildi, bu ilçelerde yaşayanlar dikkat

Sel felaketi atlatan İstanbul için yine kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Ege Bölgesi'nin ardından Marmara'ya ulaşacak sağanak yağışın İstanbul ile birlikte birçok ilde de etkili olması bekleniyor.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Muğla'nın ilçelerinden Köyceğiz, Marmaris, Datça'da birçok noktada hatta Bodrum'da yağışlar çok şiddetli. Hortum da oluşabilir. İzmir'de hatta aynı şekilde yağış var." diyerek şu bilgileri aktardı:

“Bu sistem akşam saatlerinde Çanakkale, Balıkesir Yalova taraflarında şiddetli yağmura neden olacak. İstanbul'da özellikle Sabah saat 5 ile 10 arası yağış çok daha şiddetli o nedenle sel tehlikesi var. Yer yer 80 km'nin üzerinde yağmur düşebilir. Sarıyer, Levent tarafı, Üsküdar, Kadıköy birçok noktada yağmurlarımız şiddetli olacak.”

Beklenen yağış miktarı önceki sağanakların altında olsa da sel ve su baskını riski var.