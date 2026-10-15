İstanbul'da sel felaketi. Anadolu Yakası için alarm, saat verildi
15.10.2026 08:29
Son Güncelleme: 15.10.2026 08:32
Son yılların yağış rekorunun kırıldığı İstanbul'da bu kez Anadolu Yakası için alarm verildi. Ayrıca cuma gecesi megakente yeni yağışlı sistemin geleceği bildirildi.
İstanbul'da adeta gök yarıldı, kenti dün sabah saatlerinden itibaren altına alan sağanak yağış kısa sürede felakete dönüştü.
Yağış binden fazla noktada su baskınına yol açtı, çok sayıda dere taştı. Göle dönen yollarda araçlar suya gömüldü ve vatandaşlar mahsur kaldı.
Avrupa Yakası'nda iki kişi yaşamını yitirdi.
Fatih'te su birikintisinde elektrik akımına kapılan çocuk ve Sarıyer'de sel sularını aşmaya çalışırken düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Bugün ise alarm, Anadolu Yakası için verildi.
ANADOLU YAKASINDA OTURANLAR DİKKAT
Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) meteorolojik değerlendirmelerine göre yağışların Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Bugün sabah saat 10.00'a kadar bazı bölgelerde metrekareye 50 ila 75 kilogram ilave yağış düşebileceği, rüzgarın ise saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.
"DIŞARI ÇIKMAYIN"
Vatandaşlara zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, mümkün olduğunca toplu ulaşımı tercih etmeleri, dere yataklarından ve su baskını riski bulunan alanlardan uzak durmaları çağrısında bulunuldu.
240 KİLOGRAM YAĞIŞ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada megakentte son yılların en yüksek yağış miktarlarının düştüğü belirtilerek, kentin bazı noktalarında metrekareye düşen yağış miktarının 240 kilograma ulaştığı kaydedildi.
Açıklamaya göre İstanbul'a düşen yağış miktarları ise şöyle:
Beykoz'da metrekareye 242 kilogram,
Eyüpsultan'da 190,5 kilogram,
Sarıyer'de ise 187,9 kilogram.
Özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde metrekareye düşen yağış miktarı 100 ila 230 kilogram olarak ölçüldü. İstanbul'un birçok noktasında metrekareye düşen yağış miktarı ise 100 kilogramı aştı.
HEYALAN RİSKİ VAR
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan da son hava tahmini raporlarını değerlendirdi.
Çalışkan, yağışın şiddetinin kesilmesinin ardından ortaya çıkan heyelan tehlikesine dikkat çekip "İstanbul'un 63 tane ana deresi var. Yoğun yağışla biriken sular bu dereleri aradı akmak için. Ama maalesef bu derelerin hepsinin üzerinde ya AVM ya da binalar vardı." ifadelerini kullandı.
Toprağın suya doyduğunun altını çizen Çalışkan, heyelan riskine karşı uyardı.
CUMA YENİ YAĞIŞ DALGASI GELİYOR
İstanbul'daki sel felaketini yaşatan şiddetli yağışın Sakarya, Kocaeli ve Batı Karadeniz'e kaydığını dile getiren Çalışkan, şöyle devam etti:
“Buralarda yağış metrekareye 50-80 kilogramı geçecek. Ancak cuma günü yeni bir yağışlı sistem gelecek. Cuma akşamı ve cumartesi gündüz yağış var ancak şiddetini net olarak bilemiyoruz.”
48 İL İÇİN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ise bugün için 48 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.
Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak için turuncu kodlu uyarı yapan MGM'nin sarı kod yayınladığı iller ise şöyle:
Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük ve Osmaniye.
BU SAATLERE DİKKAT!
Yağışların sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasında yeniden etkisini artıracağı bildirildi.
Meteoroloji'nin tahminlerine göre; Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevresinde saat 12.00'ye kadar çok kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.
Saat 12.00'den sonra ise akşam saatlerine kadar yağışlı sistemin Batı Karadeniz'e doğru kayacağı ve kuvvetli yağışların Zonguldak çevresinde etkili olacağı ifade edildi.