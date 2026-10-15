İstanbul'da sel felaketi. Anadolu Yakası için alarm, saat verildi

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan da son hava tahmini raporlarını değerlendirdi.

Çalışkan, yağışın şiddetinin kesilmesinin ardından ortaya çıkan heyelan tehlikesine dikkat çekip "İstanbul'un 63 tane ana deresi var. Yoğun yağışla biriken sular bu dereleri aradı akmak için. Ama maalesef bu derelerin hepsinin üzerinde ya AVM ya da binalar vardı." ifadelerini kullandı.

Toprağın suya doyduğunun altını çizen Çalışkan, heyelan riskine karşı uyardı.

CUMA YENİ YAĞIŞ DALGASI GELİYOR

İstanbul'daki sel felaketini yaşatan şiddetli yağışın Sakarya, Kocaeli ve Batı Karadeniz'e kaydığını dile getiren Çalışkan, şöyle devam etti:

“Buralarda yağış metrekareye 50-80 kilogramı geçecek. Ancak cuma günü yeni bir yağışlı sistem gelecek. Cuma akşamı ve cumartesi gündüz yağış var ancak şiddetini net olarak bilemiyoruz.”