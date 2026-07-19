İstanbul'da sıcak hava bunalttı: "Sucuk gibi kavruluyoruz"
19.07.2026 16:44
İstanbul'da sıcak hava etkisini artırdı. Hava sıcaklığının 30 dereceyi aştığı kentte vatandaşlar pazar tatilini sahillerde geçirdi.
Yaz aylarının en sıcak günlerini yaşayan İstanbul'da yüksek nem oranıyla birleşen sıcak hava bunaltıcı anlar yaşatıyor.
Kent genelinde termometreler 30 derecenin üzerini gösterirken, sıcaktan kaçmak ve rahat bir nefes almak isteyen vatandaşların ilk tercihi İstanbul Boğazı oldu.
Özellikle Beşiktaş'ın uğrak noktalarından biri olan Bebek Sahili, sıcaktan bunalanların buluşma noktası haline geldi.
Hafta sonunu ve sıcak havayı fırsat bilen her yaştan İstanbullu, kendilerini Boğaz'ın serin sularına bırakarak serinlemeye çalıştı. Sahilde yaşanan yoğunluk Antalya sahillerini aratmadı.
Sahil şeridi boyunca yürüyüş yapanların yanı sıra, yanlarında getirdikleri sandalyelerle ağaç gölgelerinde serinleyen ve denizin tadını çıkaran vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.
"SUCUK GİBİ KAVRULUYORUZ"
Ebubekir Gündoğdu, sıcak havanın kavurduğunu ifade ederek, "Hava çok sıcak, evde durulacak gibi değil. Su sıcaklığı ortalama çok iyi, temiz. İnsanlar da geliyor. İstanbul'un sıcakları kavuruyor. Ona hiç diyecek bir şeyim yok, burada sucuk gibi kavruluyoruz." dedi.