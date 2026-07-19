İstanbul'da sıcak hava bunalttı: "Sucuk gibi kavruluyoruz"

Ebubekir Gündoğdu, sıcak havanın kavurduğunu ifade ederek, "Hava çok sıcak, evde durulacak gibi değil. Su sıcaklığı ortalama çok iyi, temiz. İnsanlar da geliyor. İstanbul'un sıcakları kavuruyor. Ona hiç diyecek bir şeyim yok, burada sucuk gibi kavruluyoruz." dedi.