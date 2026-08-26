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İstanbul'da sonbahar provası. Hava bir anda soğuyacak, sağanak bastıracak

26.08.2026 15:23

Son Güncelleme: 26.08.2026 15:30

NTV - Haber Merkezi

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İstanbul'da "sonbahar provası" için tarih verildi. Megakentte sıcaklık bir anda 23 - 24 derece seviyelerine düşecek ve sağanak yağış başlayacak.

İstanbul'da sonbahar provası. Hava bir anda soğuyacak, sağanak bastıracak
Anadolu Ajansı

Cuma günü Türkiye'ye sezonun ilk yağışlı ve serin havası gelecek.

 

İstanbul'da hafta ortasına kadar etkisini sürdürecek sıcaklıkların, cuma gününden itibaren kuzeyden gelecek serin havayla hissedilir derecede azalması ve yerini yağışlı havaya bırakması bekleniyor.

 

İstanbul'da sonbahar provası. Hava bir anda soğuyacak, sağanak bastıracak 1
Anadolu Ajansı

Megakentte hava perşembe günü açık, 29 derece olacak. Cuma sıcaklık 23-24 dereceye kadar inecek. Hava rüzgarlı ve yağmurlu olacak.

İstanbul'da sonbahar provası. Hava bir anda soğuyacak, sağanak bastıracak 2
Anadolu Ajansı

Sıcaklıklar Ankara 34, Bursa 33, İzmir 36 derece dolaylarında seyredecek. Ankara ve Bursa'ya da cuma günü yağmur gelecek.

 

Marmara'da sıcaklıklar Edirne'de 35, Sakarya'da 32 dereceyi görecek. Cuma sonbahar havası var. Yağmurlu, rüzgarlı ve serin olacak.

 

İç Anadolu'da termometreler Eskişehir'de 31, Kayseri'de 34 dereceyi gösterecek. Uzun zaman sonra cuma günü yağmur görülecek ve sıcaklık düşecek.

İstanbul'da sonbahar provası. Hava bir anda soğuyacak, sağanak bastıracak 3
Anadolu Ajansı

Ege'de sıcaklıklar Manisa'da 37, Muğla'da 39 dereceye kadar çıkacak. Cuma gününe gelindiğindeyse kuvveti rüzgarla bu bölge de 5-6 derece serinleyecek.

 

Akdeniz'de nem oranı düşüyor. Adana'da sıcaklıklar 38, Hatay'da 35 derece olacak. Cuma günü Adana bölümünde yağmur var.

 

Karadeniz'de Bolu 29, Samsun 30 derece. Cuma günü serin hava ve sağanak yağış başlayacak.

İstanbul'da sonbahar provası. Hava bir anda soğuyacak, sağanak bastıracak 4
Anadolu Ajansı

Doğu'da Erzincan, Kars boyunca sağanak yağış devam ediyor. Erzurum 28, Malatya 33 derece olacak. Güneydoğu'ya da cuma günü yağmur gelecek.

 

Bazı dış merkezlerde Lefkoşa açık 38, Londra şiddetli yağmurlu 24 derece olacak.

İstanbul'da sonbahar provası. Hava bir anda soğuyacak, sağanak bastıracak 5
Anadolu Ajansı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı'nda görevli meteoroloji mühendisi Adil Tek, Anadolu Ajansı'na (AA) verdiği demeçte bu tablonun “olağan” olduğunu söyledi. 

 

Kuzey Afrika kökenli bir akış ve yüksek basıncın var olduğunu, bunun da sıcaklıkları bu hafta artırdığını belirten Tek, "Hafta sonundan itibaren devam eden Kuzey Afrikalı akışlar, bugünden itibaren tam Kuzey Afrika kökenli olmamakla birlikte Akdeniz üzerinden bir paralel akışa, normal enlemsel değerlerle bir akışa dönüştü. Özellikle perşembeden itibaren kuzeyden gelen nispeten serin hava, kuzey bölgeleri rahatlatacak." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da sonbahar provası. Hava bir anda soğuyacak, sağanak bastıracak 6
Anadolu Ajansı

Cumadan itibaren kuzeyden gelen akışın görülmeye başlanacağını anlatan Tek, şunları kaydetti:

 

"Bu akışın beraberinde yağışlar var. İstanbul genelinde cuma günü bir yağış beklentisi var. Anadolu Yakası daha fazla yağış alabilir ama neredeyse tüm ilçeler yağış alıyor. Kuzeyli bir akış geldiği için kuzey ilçelerde risk biraz daha yüksek. Bununla birlikte Beylikdüzü, Bakırköy gibi ilçeler de yağış alan yerler arasında. Perşembe günü 31-32 derecelerde olan sıcaklıklar, cuma günü bir anda 21 derecelere kadar düşüyor. Beraberinde kuvvetli rüzgarlar var. 'Bu ne sıcaktı, bu ne soğuk?' diyeceğiz."

"İSTANBULLULAR BİRAZCIK ÜŞÜYECEK" 7
Anadolu Ajansı

"İSTANBULLULAR BİRAZCIK ÜŞÜYECEK"

Tek, yağışların, cuma sabahı zayıf şekilde başlayıp öğleden sonra biraz daha kuvvetleneceğini belirterek, "Cumartesi öğlen saatlerinden akşama kadar aralıklarla devam eden yağış geçişleri göreceğiz. Pazar gününden itibaren o yağış etkisini kaybetmiş olacak. 23-24 derecelere düşen sıcaklıklar da tekrar 28-29 derecelere çıkmaya başlıyor. Önümüzdeki hafta da çok sıcak olmamakla birlikte yine o yaz günleri devam edecek. Özellikle cuma günü öğleden sonra, cumartesi sabahı, gece İstanbullular birazcık üşüdüklerini hissedecek. Geçişlerden dolayı sıcaklıklar 18 derecelere kadar İstanbul'da inebilir." dedi.

İstanbul'da sonbahar provası. Hava bir anda soğuyacak, sağanak bastıracak 8
Anadolu Ajansı

İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde de cumartesi günü kuvvetli yağışların görülebileceğini dile getiren Tek, "Cumartesi günü özellikle İstanbul ile birlikte Marmara'nın doğusu ve güney kesimleri yağışlı havanın etkisinde kalıyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren doğuya kayarak biraz daha etkisini batı bölgelerinde kaybediyor." bilgisini verdi.