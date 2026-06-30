İstanbul'da sürücülerin su şaşkınlığı: Otoyolda trafik aksadı
30.06.2026 16:51
Üsküdar'da patlayan su borusu Şile Otoyolu'nda trafiği aksattı.
Anadolu Ajansı
Üsküdar'da patlayan su borusu nedeniyle Şile Otoyolu'ndaki trafik aksadı.
Şile Otoyolu'nun Kısıklı Mahallesi mevkisinde yolun ortasındaki refüjde bulunan su borusu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.
Anadolu Ajansı
Suyun yola akması nedeniyle sürücüler dikkatli bir şekilde ilerledi.
Anadolu Ajansı
Polis ekipleri, kaza yaşanmaması için dubalarla yolu kapatarak tek şeride düşürdü.