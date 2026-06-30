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İstanbul'da sürücülerin su şaşkınlığı: Otoyolda trafik aksadı

30.06.2026 16:51

AA

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Üsküdar'da patlayan su borusu Şile Otoyolu'nda trafiği aksattı.

İstanbul'da sürücülerin su şaşkınlığı: Otoyolda trafik aksadı
Anadolu Ajansı

Üsküdar'da patlayan su borusu nedeniyle Şile Otoyolu'ndaki trafik aksadı.

 

Şile Otoyolu'nun Kısıklı Mahallesi mevkisinde yolun ortasındaki refüjde bulunan su borusu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

İstanbul'da sürücülerin su şaşkınlığı: Otoyolda trafik aksadı 1
Anadolu Ajansı

Suyun yola akması nedeniyle sürücüler dikkatli bir şekilde ilerledi.

İstanbul'da sürücülerin su şaşkınlığı: Otoyolda trafik aksadı 2
Anadolu Ajansı

Polis ekipleri, kaza yaşanmaması için dubalarla yolu kapatarak tek şeride düşürdü.

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