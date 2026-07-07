İstanbul'da tabut bina: Her an yıkılabilir ama mührü kırıp içeri girdiler
07.07.2026 10:22
İstanbul'da her an yıkılabileceğine yönelik rapor hazırlanan binanın mührü kırıldı. Binada yaşayanlar eşyalarını kurtarmaya çalışırken bazı kişilerin apartmanda yaşamayı sürdürdüğü iddia edildi.
İstanbul'da riskli raporu verilen binanın mührü kırıldı. Bazı vatandaşlar içeri girip eşyalarını alırken, iddiaya göre gidecek yeri olmadığını söyleyen vatandaşlar ise binada yeniden yaşamaya başladı.
Olay, Güngören'de meydana geldi. Dört katlı apartman hakkında belediye ekiplerinin incelemeleri sonucunda tahliye ve yıkım kararı verildi.
Raporda binanın taşıyıcı sisteminde ciddi hasarlar bulunduğu ve çökme riski taşıdığı belirtilirken, apartman güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi, ardından da mühürlendi.
"BİNADA YAŞAM SÜRÜYOR" İDDİASI
İddiaya göre, bazı daire sakinleri eşyalarını almak için mührü kırarak binaya girdi. Bazı kişilerin ise yıkım kararına rağmen binada yaşamayı sürdürdüğü öne sürüldü.
"Yıkılacak derecede tehlikeli" raporu bulunan binayla ilgili mahalle sakinleri de tedirginlik yaşıyor.
Belediye ekiplerinin geçen hafta binada inceleme yaptığını anlatan mahalle sakini Ergün Usta, "Burası şu an oturulacak durumda değil; sakıncalı diye kimseyi içeri sokmadılar ve binayı mühürlediler." dedi.
Olaydan sonra iki gün boyunca kimsenin binaya girmediğini anlatan Usta, "Üç-dört gün sonra millet mecburen eşyalarını kurtarmak için kapının mührünü açtılar. Bina sakinleri ancak eşyalarını taşıyabiliyor. Belediye, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluktan sorumlu olmamak adına buradaki insanları 10 günlüğüne otele yerleştirdi. Ondan sonra ne yaptıklarını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
HER AN YIKILABİLİR
Binayla ilgili Güngören Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri rapor hazırladı. Raporda, binanın taşıyıcı elemanlarında ciddi yapısal hasarlar bulunduğu, derin çatlaklar oluştuğu ve donatı demirlerinde yoğun korozyon tespit edildiği belirtildi.
Raporda, yapıda her an ani döşeme göçmesi ve beton parçası düşmesi riskinin bulunduğu ifade edildi. Binanın İmar Kanunu'nun 39'uncu maddesi kapsamında "Yıkılacak derecede tehlikeli" olduğu değerlendirilen raporda tahliye ve yıkım kararı alındığı da belirtildi.
İSTANBUL'UN TABUT BİNALARI
Depreme dayanıksız ve olası bir sarsıntıda her an yıkılma riski taşıyan binalar tabut bina olarak adlandırılıyor.
Deprem riski altındaki İstanbul'da her an yıkılma tehlikesi olan yüzlerce tabut bina bulunuyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı taramalarına göre kentte her an çökme riski taşıyan bin 556 yapı var.