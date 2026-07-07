İstanbul'da tabut bina: Her an yıkılabilir ama mührü kırıp içeri girdiler

Belediye ekiplerinin geçen hafta binada inceleme yaptığını anlatan mahalle sakini Ergün Usta, "Burası şu an oturulacak durumda değil; sakıncalı diye kimseyi içeri sokmadılar ve binayı mühürlediler." dedi.

Olaydan sonra iki gün boyunca kimsenin binaya girmediğini anlatan Usta, "Üç-dört gün sonra millet mecburen eşyalarını kurtarmak için kapının mührünü açtılar. Bina sakinleri ancak eşyalarını taşıyabiliyor. Belediye, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluktan sorumlu olmamak adına buradaki insanları 10 günlüğüne otele yerleştirdi. Ondan sonra ne yaptıklarını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.