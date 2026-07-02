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İstanbul'da tacizci kadın korkusu. Sokak sokak gezerek erkekleri taciz ediyor

02.07.2026 22:45

Son Güncelleme: 02.07.2026 22:49

NTV - Haber Merkezi

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İstanbul'da bir kadın, sokaklarda ve dükkanlarda erkekleri taciz etmeye başladı. İlk olay Ümraniye'de yaşandı ancak farklı bölgelerden de benzer şikayetler geliyor, kamera görüntüleri sosyal medyada paylaşılıyor.

İstanbul'da tacizci kadın korkusu. Sokak sokak gezerek erkekleri taciz ediyor
Sosyal Medya

İstanbul'da işletmelere girerek erkekleri taciz eden kimliği bilinmeyen bir kadının görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu.

İLK OLAY TAMİRCİDE YAŞANDI 1
Sosyal Medya

İLK OLAY TAMİRCİDE YAŞANDI

İddiaya göre, İlk olay Ümraniye'de bir tamircide yaşandı.

 

Görüntülerde ürün satma bahanesiyle atölyeye gelen bir kadının, burada çalışan bir erkekle konuştuğu ve daha sonra öpmeye çalıştığı görülüyor.

FARKLI İLÇELER DE GÖRÜNTÜLENDİ 2
Sosyal Medya

FARKLI İLÇELER DE GÖRÜNTÜLENDİ

Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından İkitelli, Bayrampaşa ve Avcılar bölgelerinde de benzer şikayetler yaşanmaya başladı.

 

Ortaya çıkarılan güvenlik kamerası görüntülerinde aynı kadının faklı dükkanlarda erkek çalışanları taciz ettiği öne sürüldü.

 

İstanbul'da tacizci kadın korkusu. Sokak sokak gezerek erkekleri taciz ediyor 3
Sosyal Medya

İkitelli'de bir işletmeye giren kadının esnafa tacizde bulunduğu öne sürüldü. 

 

Görüntüler erkek çalışanın mesafesini korumaya çalıştığı görüldü. Şüpheli ise hakaretlerde bulunarak dükkanı terk etti.

İstanbul'da tacizci kadın korkusu. Sokak sokak gezerek erkekleri taciz ediyor 4
Sosyal Medya

Farklı bir kamera kaydında aynı kadının Bayrampaşa'da bir depoya girdiği ve bir erkek çalışana fiziksel temasta bulunduğu iddia edildi. 

İstanbul'da tacizci kadın korkusu. Sokak sokak gezerek erkekleri taciz ediyor 5
Sosyal Medya

Şüphelinin "Öğrenciyim, kolonya satıyorum" diyerek işletmeye girdiği ve çalışanı taciz ettiği bir başka olay da Avcılar'da yaşandı. 