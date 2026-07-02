İstanbul'da tacizci kadın korkusu. Sokak sokak gezerek erkekleri taciz ediyor
02.07.2026 22:45
Son Güncelleme: 02.07.2026 22:49
İstanbul'da bir kadın, sokaklarda ve dükkanlarda erkekleri taciz etmeye başladı. İlk olay Ümraniye'de yaşandı ancak farklı bölgelerden de benzer şikayetler geliyor, kamera görüntüleri sosyal medyada paylaşılıyor.
İstanbul'da işletmelere girerek erkekleri taciz eden kimliği bilinmeyen bir kadının görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu.
İLK OLAY TAMİRCİDE YAŞANDI
İddiaya göre, İlk olay Ümraniye'de bir tamircide yaşandı.
Görüntülerde ürün satma bahanesiyle atölyeye gelen bir kadının, burada çalışan bir erkekle konuştuğu ve daha sonra öpmeye çalıştığı görülüyor.
FARKLI İLÇELER DE GÖRÜNTÜLENDİ
Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından İkitelli, Bayrampaşa ve Avcılar bölgelerinde de benzer şikayetler yaşanmaya başladı.
Ortaya çıkarılan güvenlik kamerası görüntülerinde aynı kadının faklı dükkanlarda erkek çalışanları taciz ettiği öne sürüldü.
İkitelli'de bir işletmeye giren kadının esnafa tacizde bulunduğu öne sürüldü.
Görüntüler erkek çalışanın mesafesini korumaya çalıştığı görüldü. Şüpheli ise hakaretlerde bulunarak dükkanı terk etti.
Farklı bir kamera kaydında aynı kadının Bayrampaşa'da bir depoya girdiği ve bir erkek çalışana fiziksel temasta bulunduğu iddia edildi.
Şüphelinin "Öğrenciyim, kolonya satıyorum" diyerek işletmeye girdiği ve çalışanı taciz ettiği bir başka olay da Avcılar'da yaşandı.