İstanbul'da trafiği durduran kaza. TEM Otoyolu'nda 10 araç birbirine girdi
08.08.2026 10:02
Son Güncelleme: 08.08.2026 11:10
İstanbul'da TEM Otoyolu'nun Sultangazi geçişinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İstanbul Sultangazi'de 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza, TEM Otoyolu Edirne yönünde Sultançiftliği mevkiinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari araçtan bilinmeyen nedenle bir parça koparak arkasındaki otomobilin altına girdi.
Parçanın altına girdiği otomobilin sürücüsü yavaşlayınca, arkasından gelen 10 araç birbirine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Zincirleme kazada ölen yada yaralanan olmazken Edirne yönünde üç şerit trafiğe kapatıldı.
Polis ekipleri de yolun güvenliğini alırken uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza yapan araçların emniyet şeridine alınmasının ardından kapalı olan şeritler trafiğe açıldı.