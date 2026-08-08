İstanbul'da trafiği durduran kaza. TEM Otoyolu'nda 10 araç birbirine girdi

İstanbul Sultangazi'de 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza, TEM Otoyolu Edirne yönünde Sultançiftliği mevkiinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari araçtan bilinmeyen nedenle bir parça koparak arkasındaki otomobilin altına girdi.