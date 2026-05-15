İstanbul'da trafiği durduran kaza: TEM'de Mahmutbey yönü kapandı
15.05.2026 13:53
Son Güncelleme: 15.05.2026 14:21
TEM Otoyolu'nun Esenyurt mevkisinde akaryakıt tankeri ile TIR çarpıştı. Otoyolda İstanbul yönü trafiğe kapandı.
İstanbul'da bir akaryakıt tankeri ile TIR'ın çarpıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kaza TEM Otoyolu'nun Esenyurt mevkisinde yaşandı.
Saat 13.00 sıralarında meydana gelen kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünün tüm şeritleri trafiğe kapatıldı.
Bölgede trafik yoğunluğu artıyor.