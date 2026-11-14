İstanbul'da trafiği kilitleyen çalışma ne zaman bitecek?

İstanbul'da Bakırköy'deki İncirli Üst Geçidi güçlendirme çalışmaları kapsamında bakıma alındı. Üst geçitteki çalışma 8 Kasım Pazar gecesi başladı. Çalışma nedeniyle D-100 Karayolu'nun Ankara yönü trafiğe kapatıldı.

Şirinevler yönünden Topkapı'ya doğru yan yolda seyreden sürücüler, 112 Avrupa Komuta Kontrol Merkezi önünden anayola bağlanabiliyor. Bu çıkışı kaçıran sürücüler ise köprüdeki çalışma nedeniyle mecburi olarak İncirli Caddesi'nden Bakırköy içine yönlendiriliyor.

Bu nedenle hem Bakırköy içinde hem de D-100 Karayolu'nun yan yolunda yoğunluk yaşanıyor. Bölgede uzayan araç kuyrukları zaman zaman Yenibosna'ya kadar uzanıyor.