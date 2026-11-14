İstanbul'da trafiği kilitleyen çalışma ne zaman bitecek?
14.11.2026 09:02
İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu noktalardan İncirli'deki üst geçit güçlendirme çalışması sürüyor. Çalışma nedeniyle Ankara yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul'da Bakırköy'deki İncirli Üst Geçidi güçlendirme çalışmaları kapsamında bakıma alındı. Üst geçitteki çalışma 8 Kasım Pazar gecesi başladı. Çalışma nedeniyle D-100 Karayolu'nun Ankara yönü trafiğe kapatıldı.
Şirinevler yönünden Topkapı'ya doğru yan yolda seyreden sürücüler, 112 Avrupa Komuta Kontrol Merkezi önünden anayola bağlanabiliyor. Bu çıkışı kaçıran sürücüler ise köprüdeki çalışma nedeniyle mecburi olarak İncirli Caddesi'nden Bakırköy içine yönlendiriliyor.
Bu nedenle hem Bakırköy içinde hem de D-100 Karayolu'nun yan yolunda yoğunluk yaşanıyor. Bölgede uzayan araç kuyrukları zaman zaman Yenibosna'ya kadar uzanıyor.
ÇALIŞMA NE ZAMAN BİTECEK?
İncirli Üst Geçidi'ndeki güçlendirme çalışması 8 Kasım gecesi başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; İncirli'deki çalışmaların tamamı 23 Aralık günü tamamlanacak.
Ancak yan yolun trafiğe açılma tarihi daha erkene planlandı. D-100 Karayolu Topkapı yönü yan yolu, 23 Kasım Pazartesi günü tek şerit olacak şekilde trafiğe açılacak.