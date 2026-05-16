İstanbul'da trafik kavgası: Sosyal medya fenomeni kafa atıp saldırdı
16.05.2026 10:20
İstanbul'da sosyal medya fenomeni olarak tanınan Hülya Sönmez, trafikte tartıştığı bir sürücüye kafa attı.
İstanbul'da Hülya Sönmez isimli sosyal medya fenomeni, trafikte tartıştığı bir sürücüye kafa attı.
Olay, Arnavutköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sosyal medyada Kelebek Sarsılmaz ismiyle içerik üreten Hülya Sönmez, trafikte başka bir kadın sürücüyle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen Sönmez'in, kadın sürücüye kafa attığı anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
SALDIRIYA UĞRAYAN SÜRÜCÜ ŞİKAYETÇİ OLDU
Yaşanan olay sonrası kadın sürücünün karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Görüntüleri inceleyen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri, olayla ilgili kapsamlı çalışma başlattı.
180 BİN LİRA CEZA KESİLDİ, EHLİYETİNE EL KONULDU
Yapılan çalışmalar sonucunda Hülya Sönmez yakalandı. Araçtan inerek saldırıda bulunduğu belirlenen sosyal medya fenomenine toplam 180 bin lira trafik idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulduğu öğrenildi.
Ayrıca Sönmez'in kullandığı aracın da 60 gün süreyle trafikten men edildiği belirtildi.