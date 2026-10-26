İstanbul'da trafikte son durum ne? Güncel trafik yoğunluğu

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde akşam saatlerine doğru trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.37 itibarıyla kent genelindeki yoğunluk yüzde 73 olarak ölçüldü.

Haftanın ilk iş gününde mesai çıkışının başlamasıyla özellikle D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve Boğaz köprülerine bağlanan güzergahlarda trafik yavaşladı.

Kentte bu akşam oynanacak iki Süper Lig karşılaşması da ulaşımı etkileyecek. Saat 19.00'da Beşiktaş ile Başakşehir , Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da ise Galatasaray ile Fenerbahçe , RAMS Park'ta mücadele edecek. Maç nedeniyle stadyum çevrelerinde bazı yollar trafiğe kapanacak.

İki karşılaşmanın da hafta içi mesai çıkışıyla aynı saatlere denk gelmesi nedeniyle stadyum çevrelerinde ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğunun artabileceği değerlendiriliyor.