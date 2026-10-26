İstanbul'da trafikte son durum ne? Güncel trafik yoğunluğu
26.10.2026 17:43
Son Güncelleme: 26.10.2026 17:55
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 73'e yükseldi. Mesai çıkışında ana arterlerde araç kuyrukları oluşurken, bu akşam oynanacak maçlar nedeniyle yoğunluk artabilir.
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde akşam saatlerine doğru trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.37 itibarıyla kent genelindeki yoğunluk yüzde 73 olarak ölçüldü.
Haftanın ilk iş gününde mesai çıkışının başlamasıyla özellikle D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve Boğaz köprülerine bağlanan güzergahlarda trafik yavaşladı.
Kentte bu akşam oynanacak iki Süper Lig karşılaşması da ulaşımı etkileyecek. Saat 19.00'da Beşiktaş ile Başakşehir, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da ise Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta mücadele edecek. Maç nedeniyle stadyum çevrelerinde bazı yollar trafiğe kapanacak.
İki karşılaşmanın da hafta içi mesai çıkışıyla aynı saatlere denk gelmesi nedeniyle stadyum çevrelerinde ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğunun artabileceği değerlendiriliyor.
TRAFİK NEREDE YOĞUN?
İBB'nin trafik haritasında Avrupa Yakası'nda Kağıthane, Şişli ve Beyoğlu çevresindeki ana güzergahlarda yoğunluk dikkat çekti. TEM Otoyolu'nun bazı kesimleriyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantılarında da trafik akışı yavaşladı.
Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar ve çevresindeki bağlantı yollarında yer yer yoğunluk görüldü.
AVRASYA TÜNELİ VE VATAN CADDESİ'NDE TRAFİK UYARISI
İBB'nin trafik duyurularında iki önemli gelişme de yer aldı.
Saat 17.28 itibarıyla yayımlanan duyuruda, Avrasya Tüneli'nin Asya-Avrupa yönünde tünel içindeki trafik yoğunluğu nedeniyle tek gişe olarak hizmet vermeye başladığı bildirildi.
Vatan Caddesi'nin Aksaray yönünde ise bakım ve onarım çalışması nedeniyle sağ şeridin trafiğe kapatıldığı, bölgede yoğunluk yaşandığı belirtildi.
MAÇ TRAFİĞİ NERELERDE ARTACAK?
Beşiktaş-Başakşehir karşılaşması nedeniyle Dolmabahçe, Beşiktaş Meydanı, Barbaros Bulvarı ve İnönü Caddesi çevresinde araç ve yaya hareketliliğinin artması bekleniyor. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde ise Seyrantepe, Maslak, Hasdal, Cendere Caddesi ve TEM Otoyolu'nun stadyum bağlantılarında yoğunluk oluşabileceği belirtiliyor.
DERBİ NEDENİYLE METRO DÜZENLEMESİ
Metro İstanbul, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi nedeniyle altı metro hattında seferlerin gece saat 01.00'e kadar devam edeceğini duyurdu.
Düzenleme M1A, M1B, M2, M4, M5 ve M6 hatlarını kapsıyor. M2 Yenikapı-Hacıosman hattında ise saat 19.30-21.15 arasında Yenikapı-Seyrantepe arasında 7,5 dakikada bir aktarmasız ek sefer yapılacak. Karşılaşmanın ardından da taraftar yoğunluğu sona erene kadar Seyrantepe'den Yenikapı yönüne 5 dakikada bir ek tren kaldırılacak.