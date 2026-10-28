İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

Megakentte öğle saatlerinden itibaren Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında ve köprü geçişlerinde trafik yoğunluğu arttı.

Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yolları ile TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde trafik akışı yavaşladı.

Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir çevresindeki ana arterlerde yoğunluk görülürken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 Karayolu'nun Kadıköy, Maltepe ve Kartal çevresindeki bazı kesimlerinde de araçlar ağır seyrediyor.