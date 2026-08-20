İstanbul'da tramvay raydan çıktı
20.08.2026 11:49
Son Güncelleme: 20.08.2026 12:30
İstanbul Fındıklı'da tramvay raydan çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DHA
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Kabataş seferini yapan tramvay Fındıklı istasyonu yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıkarak Bağcılar istikametine giden rayların üzerine geçti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve İBB ekipleri sevk edildi.
DHA
NTV muhabiri Sena Gürbıyık, yolcuların tahliye edildiğini aktardı.
Raydan çıkan tramvay nedeniyle seferler Fındıklı-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.