İstanbul'da yağış ne zaman duracak? Tarih verildi tehlike sürüyor. Bitti derken yenisi geliyor

Çalışkan, sakinleyen yağışların şiddetleneceğini ifade edip yeni sisteme ilişkin bilgi verdi. Yağışların bu sefer Balkanlar üzerinden geleceğini ifade eden Çalışkan, "Yağışlar şiddetli olacak ama dünkü kadar şiddetli olmayacak." diye konuştu.

Sistemin yarın sabah Beylikdüzü tarafından giriş yapacağını dile getiren Çalışkan şöyle devam etti:

"Sabah saatlerinde Boğaz hattına ulaşacak. Öğle saatlerinden sonra Anadolu yakasına gidecek. 30-60 kilogram arasında yağış düşecek. Buna ilave olarak 80 kilograma kadar da yağış eklenebilir. Heyelan, sel, su baskını tehlikesi var. Cumartesiden pazar sabahına kadar tehlike devam ediyor. Şiddetli yağış soğuk havayla geliyor."