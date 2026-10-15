İstanbul'da yağış ne zaman duracak? Tarih verildi tehlike sürüyor. Bitti derken yenisi geliyor
15.10.2026 14:21
Son Güncelleme: 15.10.2026 14:32
Sel felaketini yaşayan İstanbul'da yağışlar hafifledi ancak megakente yarın sabahtan itibaren Balkanlar üzerinden yeni bir yağışlı ve soğuk hava sistemi giriş yapacak.
Son 84 yılın yağış rekorunun kırıldığı İstanbul'da binden fazla noktada su baskını meydana geldi. Göle dönen yollarda araçlar metrelerce sürüklendi, vatandaşlar mahsur kaldı.
Dün gece Avrupa Yakası'nı felç eden yağışlarda üç vatandaş hayatını kaybetti. Dört kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Yağışlar bugünse Anadolu Yakası'nı etkisi altına aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yarın ve cumartesi günü için yeni uyarılar yaptı.
22 İL İÇİN SARI KOD
Meteoroloji yarın kent genelinde kuvvetli yağışların etkili olacağını bildirerek 19 ile sarı, iki il için de turuncu kod uyarısında bulundu.
Sarı kod verilen iller:
Adana, Bingöl, Bitlis, Bolu, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Sinop, Tunceli, Van, Bartın, Karabük, Osmaniye
Turuncu kod verilen iller:
Zonguldak, Düzce.
YARIN VE CUMARTESİYE UYARI
AKOM ise İstanbul'da yarın ve cumartesi için uyarı yayımladı.
Bu iki günde yağışların kuvvetli olacağı bilgisi verilirken cumartesi günü megakentte metrekareye 60 kilograma kadar yağış düşmesi bekleniyor.
Kentte sıcaklığında bu akşamdan itibaren düşeceği ve 15 derece civarında seyredeceği bildirildi.
BODRUM'DAKİ NEMLİ HAVA KARADENİZ'DEN GELEN RÜZGAR İLE KARŞILAŞTI
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan da son hava tahmini raporlarını NTV canlı yayınında değerlendirdi.
Dünkü yağışın 84 yılın en yüksek yağışı olduğuna dikkat çeken Çalışkan, "Özellikle Beykoz, Sarıyer, Kemerburgaz'da yağış rekoru kırıldı." dedi.
Dünkü yağışların şiddetli olmasının nedenini Bodrum üzerinden gelen nemli havanın Rusya'dan esen ve Karadeniz üzerinden gelen kuvvetli rüzgar karşılaşması olarak açıklayan Çalışkan, yarın ve cumartesi için de uyarılarını sürdürdü.
BU SEFER BALKANLAR ÜZERİNDEN GELECEK
Çalışkan, sakinleyen yağışların şiddetleneceğini ifade edip yeni sisteme ilişkin bilgi verdi. Yağışların bu sefer Balkanlar üzerinden geleceğini ifade eden Çalışkan, "Yağışlar şiddetli olacak ama dünkü kadar şiddetli olmayacak." diye konuştu.
Sistemin yarın sabah Beylikdüzü tarafından giriş yapacağını dile getiren Çalışkan şöyle devam etti:
"Sabah saatlerinde Boğaz hattına ulaşacak. Öğle saatlerinden sonra Anadolu yakasına gidecek. 30-60 kilogram arasında yağış düşecek. Buna ilave olarak 80 kilograma kadar da yağış eklenebilir. Heyelan, sel, su baskını tehlikesi var. Cumartesiden pazar sabahına kadar tehlike devam ediyor. Şiddetli yağış soğuk havayla geliyor."
Vatandaşlara zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, mümkün olduğunca toplu ulaşımı tercih etmeleri, dere yataklarından ve su baskını riski bulunan alanlardan uzak durmaları çağrısında bulunuldu.
İstanbul'da eğitim - öğretime cuma günü de ara verildi.
Vali Davut Gül, yağışın birkaç gün daha süreceğini hatırlatarak hafta sonu okulların fiziki durumunu kontrol edeceklerini bildirdi.