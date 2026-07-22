İstanbul'da yağmur bugün başlıyor, sıcaklık 8 derece düşecek! Trakya, Karadeniz ve İç Anadolu'da sel riski

Meteoroloji raporlarına göre, bulutlar Trakya'dan yurda girecek, ardından tüm bölgelere yayılacak.



NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, bugün önce İstanbul'da ardından ülke genelinde dört ila beş derece düşüş olacağını söyledi. Çalışkan, “İstanbul'da düşüş daha fazla. Hissedilen sıcaklık düne göre 8 derece düşüş gösterecek. Yağış anındaysa 20 dereceye kadar gerileyecek. Bugünden itibaren dört, beş gece, oldukça serin bir havada uyuyacağız. Hatta battaniye almak zorunda bile kalabiliriz.” dedi.