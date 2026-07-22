İstanbul'da yağmur bugün başlıyor, sıcaklık 8 derece düşecek! Trakya, Karadeniz ve İç Anadolu'da sel riski
22.07.2026 04:10
Son günlerde yurt genelinde yüksek sıcaklıklar görülüyor ancak bugünden itibaren hava durumu değişecek. Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı hava geliyor. Hava önce Marmara'da serinleyecek, ardından yurt genelinde hissedilen sıcaklıklar 8 derece birden düşecek.
Sıcak geçen günlerin ardından, Balkanlardan serin ve yağışlı hava geliyor. Bugünden itibaren, termometrelerde düşüş görülecek.
3 GÜNE DİKKAT!
İstanbul Valiliği, kent genelinde bugünden itibaren aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Yağışların, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası’nın batı ilçelerinde (Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece), akşam saatlerinde ise il genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin edildiği bildirildi.
23-26 Temmuz tarihleri arasında ise il genelinde yerel olarak etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceğinin tahmin edildiği açıklamada "Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden zaman zaman orta kuvvette, yer yer kuvvetli (30-50 km/sa), cumartesi günü ise kısa süreli olarak 40-60 km/sa hıza ulaşması beklenmektedir." denildi.
BATTANİYELERİ YENİDEN ÇIKARIN!
Meteoroloji raporlarına göre, bulutlar Trakya'dan yurda girecek, ardından tüm bölgelere yayılacak.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, bugün önce İstanbul'da ardından ülke genelinde dört ila beş derece düşüş olacağını söyledi. Çalışkan, “İstanbul'da düşüş daha fazla. Hissedilen sıcaklık düne göre 8 derece düşüş gösterecek. Yağış anındaysa 20 dereceye kadar gerileyecek. Bugünden itibaren dört, beş gece, oldukça serin bir havada uyuyacağız. Hatta battaniye almak zorunda bile kalabiliriz.” dedi.
EDİRNE VE KIRKLARELİ İÇİN SEL UYARISI
Çalışkan, Edirne ve Kırıklareli'nin Bulgaristan'a yakın köylerini sel tehlikesine karşı uyardı.
HAFTA SONUNA DİKKAT!
Yağışların hafta sonu şiddetini artırması da bekleniyor, sel tehlikesi İstanbul başta olmak üzere farklı kentlere de ulaşıyor.
Dilak Çalışkan, “İstanbul'dan tüm Karadeniz'e, İç Anadolu'yu etkileyeceği için, Cumartesi yağışlar olumsuzluk yaratabilir ülke genelinde. Cumartesi günü su baskınlarına karşı dikkatli olmamız gerekiyor.” diye konuştu.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da bugün gök gürültülü ve yer yer kuvvetli sağanak geçişleri olacak. 32 derece olan sıcaklığın yağış anında 24 dereceye kadar inecek.
Ankara güneşli 32, Bursa 35, İzmir 38, Antalya ise 41 derece olacak.
Marmara'da Edirne ve Kırklareli'de yağmur şiddetli yağacak, akşam Kocaeli kesiminde de sağanak yağmurlu, 35 derecelere çıkan sıcaklık yarın 4-5 derece azalacak.