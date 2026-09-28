İstanbul'da yağmur daha bitmedi: Meteoroloji saat verdi, sağanak yeniden şiddetlenecek
28.09.2026 09:13
İstanbul'da dün başlayan yağmur gece boyunca sürdü. Megakentin çeşitli noktalarında su baskınları yaşanırken, yağmur henüz bitmedi. Meteoroloji sağanağın yeniden şiddetleneceği saati duyurdu.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu.
Aralıksız süren yağmur, yollarda su birikintileri oluşturdu; sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
Sağanak yağışın öğle saatlerine doğru zayıflaması bekleniyor. Ancak İstanbul'daki yağmur yeniden şiddetlenecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, İstanbul'daki yağmurun çarşamba akşamına kadar sürmesi bekleniyor.
Bugün öğle saatlerinde ara vermesi beklenen yağmurun, akşam saat 18.00'de bir kez daha şiddetleneceği bildirildi.
Gece boyunca etkili olacağı tahmin edilen yağmur yarın ve çarşamba günü de etkisini sürdürecek.
ANKARA'DA DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR
Sağanak yağış yalnızca İstanbul'da değil başkent Ankara'da da etkili oluyor.
Başkentte gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar ile bazı köprülerin altında su birikintileri oluştu.
Keçiören'de bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
Başkent Ankara'daki sağanak yağışın bu akşam saat 18.00'e kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirmesi bekleniyor.
Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile İzmir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Yağıişarın Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIKLARI HİSSEDİLİR ŞEKİLDE DÜŞECEK
Yurt genelinde etkili olan yağmur nedeniyle hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak.
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Bugün bazı şehirlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
İstanbul 21
Ankara 17
İzmir 25
Antalya 27
Konya 20
Diyarbakır 31
Erzurum 23
Trabzon 22