İstanbul'da yağmur daha bitmedi: Meteoroloji saat verdi, sağanak yeniden şiddetlenecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirmesi bekleniyor.

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile İzmir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Yağıişarın Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.