İstanbul'da yalancı bahar bitiyor: Tarih belli oldu, hava 8 derece birden soğuyacak
13.11.2026 09:59
Son Güncelleme: 13.11.2026 10:15
İstanbul'da lodos etkisiyle 22-23 derecelere yükselen hava sıcaklığı, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren 8 derece birden düşecek.
Türkiye'nin batı bölgelerinde güneyli rüzgarların etkisiyle hava sıcaklıkları bahar değerlerine yükseldi.
Başta İstanbul, İzmir ve Bursa gibi şehirler olmak üzere birçok yerde hava sıcaklığı 22-23 dereceye kadar ulaştı. Kuvvetli lodos nedeniyle ulaşımda aksamalar ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklar yaşandı.
Ancak bahar havası yerini kuvvetli sağanak ve yağmura bırakacak. İstanbul'da hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olması bekleniyor.
Kıyı Ege ile Antalya, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç ve batı kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, doğu kesimlerde normalleri civarında seyretmeye devam edeceği belirtiliyor.
Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI SERT DÜŞECEK
Megakent İstanbul birkaç gündür yalancı bahar günlerini yaşıyor. Kentteki hava sıcaklığı 22-23 dereceye kadar yükseldi. Lodos etkisi altındaki kentte zaman zaman deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) son tahminlerine göre, bahar değerlerine ulaşan hava sıcaklıkları cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren düşmeye başlayacak.
Bugün 23 dereceye kadar yükselmesi beklenen hava sıcaklığı, pazar gününe gelindiğinde 15 dereceye kadar gerileyecek.
KUVVETLİ SAĞANAK YAĞMURA DİKKAT
İstanbul'da cumartesi günü kuvvetli sağanak da bekleniyor.
AKOM'un tahminlerine göre, yarın İstanbul'daki hava sıcaklığının en yüksek 20 derece olacak.
Güneyden esen rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte hava sıcaklığı düşmeye başlayacak. Aynı zamanda kuvvetli sağanak, gök gürültülü sağanak ve yağmur geçişleri etkili olacak.
Pazar, pazartesi ve salı günleri yağmur beklenmezken hava sıcaklığı en düşük 8, en yüksek 17 derece olacak. Çarşamba gününden itibaren ise yeni bir yağışlı hava dalgasının etkili olması bekleniyor.