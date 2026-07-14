İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Bir holding ve 25 şirketine el konuldu

Türk Elektronik Para A.Ş. başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş. merkezli grup şirket yapılanması, bağlantılı şirketler ile bunlara ait şubeler hakkında hazırlanan MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dış denetim ve inceleme raporları, açık kaynak araştırma raporları ve şirket kayıtlarında inceleme yapıldı.

İncelemelerde yüksek hacimli çok sayıda finansal işlemin gerçekleştirildiği, bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere yöneldiği, suçtan elde edilen gelirlerin aklanarak farklı hesaplara aktarıldığı belirlendi.