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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Bir holding ve 25 şirketine el konuldu

14.07.2026 11:45

DHA

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İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda Turuncu Holding ve bağlı 25 şirkete kayyum atandı.

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Bir holding ve 25 şirketine el konuldu
DHA

İstanbul merkezli üç şehirde yapılan yasa dışı bahis operasyonunda Turuncu Holding'e kayyum atandı.

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve suça karışanların tespit edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Bir holding ve 25 şirketine el konuldu 1
DHA

Türk Elektronik Para A.Ş. başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş. merkezli grup şirket yapılanması, bağlantılı şirketler ile bunlara ait şubeler hakkında hazırlanan MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dış denetim ve inceleme raporları, açık kaynak araştırma raporları ve şirket kayıtlarında inceleme yapıldı.

 

İncelemelerde yüksek hacimli çok sayıda finansal işlemin gerçekleştirildiği, bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere yöneldiği, suçtan elde edilen gelirlerin aklanarak farklı hesaplara aktarıldığı belirlendi.

TURUNCU HOLDİNGE KAYYUM ATANDI 2
DHA

TURUNCU HOLDİNGE KAYYUM ATANDI

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Bir holding ve 25 şirketine el konuldu 3
DHA

25 şüpheliye ve şubeye yönelik, İstanbul merkezli Ankara ve İzmir İl Jandarma Komutanlıklarınca eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Bir holding ve 25 şirketine el konuldu 4
DHA

Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Öte yandan Turuncu Holding A.Ş.'ye ve bağlı bulunan 25 şirket ve şubesine kayyım atandı.

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