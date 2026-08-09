İstanbul'da yaz günü kış yaşandı. Leylekler göç yolunda

Meteorolojik tahminlerde hafta sonuyla birlikte kentte sağanak ve gök gürültülü yağış ihtimalinin de arttığı bildirildi. Beylikdüzü semalarında dronla kaydedilen görüntülerde, gri bulutlarla kaplanan gökyüzünde yüzlerce leyleğin göç ettiği görüldü. Sürü halinde uçan leylekler yüksek binaların ve yerleşim alanlarının üzerinde süzülürken ortaya ilginç görüntüler çıktı.