İstanbul'da yaz sıcağının ortasında sağanak! Megakent kavrulacak, dört ilçede hafif sağanak görülecek
06.08.2026 09:02
Yaz mevsiminin en sıcak günlerini geçiren İstanbul'da hava sıcaklığı bugün de yüksek olacak. Ancak megakentin dört ilçesinde sağanak geçişi beklentisi var. AKOM ise vatandaşları yüksek neme karşı uyardı.
İstanbul yaz mevsiminin en sıcak günlerini yaşıyor.
Günlerdir aralıksız esen poyrazın etkisini düşürmesi ve bağıl nem oranının yüzde 95'lere çıkması megakentte yaşayanları bunalttı.
İstanbul'daki sıcak havanın bugün ve yarın da etkili olması bekleniyor.
Ancak bugün kentin bazı ilçelerinde sağanak geçişleri görülecek. Hafta sonu da bir gün yağmur beklentisi var.
İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre beklenen hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey kesimler ile Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu bir gün geçirmesi bekleniyor.
Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Sağanak beklenen yerler arasında Kırklareli ve Kocaeli illerinin kuzey kıyıları da var.
İSTANBUL'UN DÖRT İLÇESİNDE SAĞANAK GEÇİŞİ OLACAK
Yaz mevsiminin en sıcak günlerini geçiren İstanbul'da da sağanak beklentisi var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, İstanbul'un Karadeniz'e kıyısı bulunan kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış görülecek.
Bu ilçeler Sarıyer, Şile, Beykoz ve Arnavutköy.
Öğle saatlerinde etkili olmaya başlaması beklenen sağanak yağışın aralıklarla gece saatlerinde de etkili olacağı tahmin ediliyor.
AKOM'DAN 10 DERECELİK FARK UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise vatandaşları aşırı sıcak havaya karşı uyardı.
AKOM'dan yapılan açıklamada güneş altında ve sahil kenarları gibi yüksek nemli ortamlarda hissedilen sıcaklığın ölçülenden yaklaşık 10 derece fazla olabileceği belirtildi.
Öğle sıcağında güneşe çıkacak vatandaşların dikkatli olması gerektiği ifade edildi.
İSTANBUL'DA HAVA YARIN DA ÇOK SICAK OLACAK
İstanbul'da günlerdir etkili olan poyrazın etkisini düşürmesi havanın daha sıcak hissedilmesine neden oluyor.
Megakent bugün 32 derece olacak. Kuzey ilçeleri hariç tüm kentte parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.
Hava sıcaklığı yarın ve hafta sonu kademe kademe artacak. İstanbul'da cuma günü hava sıcaklığı 33 derece olacak.
Sıcaklık cumartesi gününe gelindiğinde 34 dereceye yükselecek.
Pazar günü ise hava bir anda değişecek.
PAZAR GÜNÜ YAĞMUR BEKLENTİSİ VAR
İstanbul'da pazar günü hava yine çok sıcak olacak. Ancak kentte gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
İstanbul'u etkisi altına alacak sağanak Trakya ve Karadeniz kıyıları boyunca etkili olacak.
Aynı gün Ege kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aşırı sıcaklar etkili olacak.
BUGÜN BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
İstanbul - 32 derece
Ankara - 34 derece
İzmir - 36 derece
Antalya - 33 derece
Adana- 35 derece
Diyarbakır - 40 derece
Erzurum - 30 derece
Trabzon - 28 derece