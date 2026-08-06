İstanbul'da yaz sıcağının ortasında sağanak! Megakent kavrulacak, dört ilçede hafif sağanak görülecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey kesimler ile Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu bir gün geçirmesi bekleniyor.

Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Sağanak beklenen yerler arasında Kırklareli ve Kocaeli illerinin kuzey kıyıları da var.