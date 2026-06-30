İstanbul'da yılın en sıcak günü geliyor: Hissedilen sıcaklık 38 derece olacak

Başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde bugün bunaltan sıcaklar yaşanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ve yarın yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının bugün ve yarın yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtiliyor.

Bugün hava sıcaklığının en yüksek 32 dereceyi görmesi beklenen İstanbul'da yarın hava bir kademe daha ısınacak.