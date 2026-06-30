İstanbul'da yılın en sıcak günü geliyor: Hissedilen sıcaklık 38 derece olacak
30.06.2026 14:51
İstanbul'da yarın yılın şu ana kadarki en sıcak günü yaşanacak. Öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığı 38 dereceye kadar yükselecek.
Başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde bugün bunaltan sıcaklar yaşanıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ve yarın yurt genelinde yağış beklenmiyor.
Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının bugün ve yarın yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtiliyor.
Bugün hava sıcaklığının en yüksek 32 dereceyi görmesi beklenen İstanbul'da yarın hava bir kademe daha ısınacak.
HİSSEDİLEN SICAKLIK 38 DERECEYE ULAŞACAK
Sabah saatlerine 25-26 derece bandında başlayacak İstanbul'da hava sıcaklığı öğle saatlerine gelindiğinde 33 dereceye yükselecek.
Megakentte hissedilen sıcaklığın 38 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.
İstanbul'da sıcak havanın hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
ANKARA'DA PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT
Başkent Ankara da çok sıcak. Ankara yarın en yüksek 34 dereceye ulaşacak.
Perşembe gününe gelindiğinde sıcaklık bir kademe daha artacak.
Ankara'da perşembe günü hava sıcaklığının 36 dereceye ulaşması bekleniyor.
İZMİR 40 DERECEYİ AŞACAK
İzmir en sıcak gününü bugün yaşıyor.
Akşam saatlerine kadar çok sıcak bir havanın hakim olması beklenirken İzmir'de bugün hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceyi aşacağı tahmin ediliyor.
İzmir'in hafta sonuna kadar çok sıcak olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI 38-40 DERECE BANDINDA SEYREDECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurdun diğer bölgelerinde de hava yarın çok sıcak olacak.
Yarın Edirne 37, Aydın 38, Gaziantep 39, Şanlıurfa 40 derece olacak.
Hafta boyunca etkisini sürdürecek sıcak hava, hafta sonuna gelindiğinde yerini yaz sağanaklarına bırakacak.