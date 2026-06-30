İstanbul'da yılın en sıcak günü geliyor: Hissedilen sıcaklık 40 derece olacak
30.06.2026 14:51
Son Güncelleme: 30.06.2026 15:19
İstanbul'da yarın yılın şu ana kadarki en sıcak günü yaşanacak. Öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığının nemle birlikte 40 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
Başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde bugün bunaltan sıcaklar yaşanıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ve yarın yurt genelinde yağış beklenmiyor.
Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının bugün ve yarın yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtiliyor.
Bugün hava sıcaklığının en yüksek 32 dereceyi görmesi beklenen İstanbul'da yarın hava bir kademe daha ısınacak.
HİSSEDİLEN SICAKLIK 38 DERECEYE ULAŞACAK
Sabah saatlerine 25-26 derece bandında başlayacak İstanbul'da hava sıcaklığı öğle saatlerine gelindiğinde 32 dereceye yükselecek.
İstanbul'da sıcak havanın hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
HİSSEDİLEN SICAKLIK 40 DERECE OLACAK
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, kuzeybatıdan gelen sıcak hava dalgasının başta Edirne ve Trakya olmak üzere Ege, Akdeniz ve Marmara'yı etkisi altına aldığını söyledi.
İstanbul'daki hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demirhan, "İstanbul, kuzeybatıdan gelen sıcak hava dalgasının etkisinde. Özellikle bugün ve çarşamba günü Anadolu yakasında sıcaklıkların 32 derece olması bekleniyor. Bu sadece ölçülen sıcaklık. Nemle birleştiğinde hissedilen sıcaklık sağlığımızı bozacak dereceye, 40 derecelere kadar çıkabilir." dedi.
Demirhan, deniz kıyılarındaki yüksek buharlaşmanın nem oranını artırdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
“Nem içerme kapasitesi arttığı zaman nem ve sıcaklık birleştiğinde hissedilen sıcaklığı da artırıyor. Hissedilen sıcaklık şöyle bir şey, dışarı çıktığınızda üzerinizdeki buharlaşması gereken o nemli his sizin üzerinizde buharlaşamıyor. O nemli yapışkan his hiçbir zaman kaybolmuyor, vücudunuzdaki nem atmosfere karışamıyor çünkü atmosfer neme doymuş vaziyette. Bu nedenle vücut üzerindeki hissedilen sıcaklık çok daha fazla oluyor. O yüzden tehlikeli bir hava var.”
İZMİR 40 DERECEYİ AŞACAK
İzmir en sıcak gününü bugün yaşıyor.
Akşam saatlerine kadar çok sıcak bir havanın hakim olması beklenirken İzmir'de bugün hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceyi aşacağı tahmin ediliyor.
İzmir'in hafta sonuna kadar çok sıcak olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI 38-40 DERECE BANDINDA SEYREDECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurdun diğer bölgelerinde de hava yarın çok sıcak olacak.
Yarın Edirne 37, Aydın 38, Gaziantep 39, Şanlıurfa 40 derece olacak.
Hafta boyunca etkisini sürdürecek sıcak hava, hafta sonuna gelindiğinde yerini yaz sağanaklarına bırakacak.