İstanbul'da yolculuk maliyeti arttı. Özel araçla işe gidip gelme maliyeti aylık yaklaşık 15 bin lira

24 gün baz alınırsa eğer bir ay içinde benzine ödenecek olan ücret 12 bin 960 lira.

Köprüler kullanıldığında ise maliyet 16 bin liraya çıkıyor. Avrasya Tüneli kullanıldığında ise 24 günlük maliyet 28 bin lirayı buluyor.