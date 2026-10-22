İstanbul'da yolculuk maliyeti arttı. Özel araçla işe gidip gelme maliyeti aylık yaklaşık 15 bin lira
22.10.2026 15:23
Artan akaryakıt fiyatları, köprü geçişi, araç bakımı derken İstanbul'da araçla işe gidip gelmenin maliyeti katlandı. Haftada 5 gün çalışan bir kişinin aylık yol masrafı ne kadar? Haber: Canan Yıldırım
Arabayla işi gidip gelmek artık lüks haline geldi.
Akaryakıtı, köprü ücretleri, bakım maliyetleri üstüne bir de trafik çilesi... Megakent İstanbul'da yol masrafı asgari ücrete yaklaştı.
Örneğin Kartal'da oturan biri Bağcılar'daki iş yerine gitmek isterse, gidiş dönüş toplamda 100 kilometrelik yol katetmiş oluyor.
24 gün baz alınırsa eğer bir ay içinde benzine ödenecek olan ücret 12 bin 960 lira.
Köprüler kullanıldığında ise maliyet 16 bin liraya çıkıyor. Avrasya Tüneli kullanıldığında ise 24 günlük maliyet 28 bin lirayı buluyor.
TOPLU TAŞIMA KULLANMANIN MALİYETİ AYDA 4 BİN LİRAYI BULUYOR
Aylık abonmanla toplu taşıma seçeneği değerlendirildiğinde maliyet 3 bin 628 lira.