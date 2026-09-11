İstanbul'daki okullarda yeni uygulama pazartesi günü başlıyor

Okullardaki güvenlik tedbirlerinin Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Yentür, şöyle konuştu:

"- İstanbul'da bulunan tüm okullarımızda ayrıca bu sene dedektör olacak. Uygun görüldüğü zaman, riskli olan hususlarda dedektörle gerekli aramalar, incelemeler ve kontroller yapılacak.

- Ayrıca okullarımızın daha güvenli hale gelmesi amacıyla 'okul polisi' uygulaması bu sene daha dikkatli ve daha sık bir şekilde yapılacak. Tüm okullarımızda koordineli bir 'okul polisi' uygulamamız var.

- Bazı riskli okullarda ayrıca 'okul polisi' bulunacak. Her okulun irtibatlı olduğu, anında ulaşabileceği ve okulu takip eden bir 'okul polisi' olacak. Bu uygulama okul müdürümüzle işbirliği halinde devam edecek."