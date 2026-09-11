İstanbul'daki okullarda yeni uygulama pazartesi günü başlıyor
11.09.2026 11:38
İstanbul'daki okullarda 3 bin 13 bahçe görevlisi, pazartesi günü göreve başlayacak. Ayrıca kentteki tüm okullara dedektör de bulunacak.
İstanbul'da öğrenciler, yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla 14 Eylül Pazartesi günü dersbaşı yapacak.
Yeni dönem öncesinde kent genelindeki okullarda eğitim öğretim hazırlıklarının yanı sıra öğrencilerin güvenliğine yönelik çalışmalar yürütülüyor.
YENİ UYGULAMA PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, yeni eğitim öğretim yılında en önemli önceliklerden birinin güvenli okul ortamının sağlanması olduğunu söyledi.
Bu kapsamda pazartesi günü açılacak okullarda yeni bir uygulama da hayata geçecek. Yentür, İstanbul'da 3 bin 13 bahçe görevlisinin okullarda görev alacağını açıkladı.
Bahçe görevlileri, anaokulları dahil tüm okulların bahçelerinde görev yapacak.
Bahçesi geniş veya öğrenci mevcudu fazla okullarda nöbetçi öğretmen sayısının artırılabileceğini söyleyen Yentür, çalışmaların nöbetçi idareci ve müdür yardımcılarının gözetiminde koordine edileceğini belirtti.
TÜM OKULLARDA DEDEKTÖR OLACAK
Okullardaki güvenlik tedbirlerinin Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Yentür, şöyle konuştu:
"- İstanbul'da bulunan tüm okullarımızda ayrıca bu sene dedektör olacak. Uygun görüldüğü zaman, riskli olan hususlarda dedektörle gerekli aramalar, incelemeler ve kontroller yapılacak.
- Ayrıca okullarımızın daha güvenli hale gelmesi amacıyla 'okul polisi' uygulaması bu sene daha dikkatli ve daha sık bir şekilde yapılacak. Tüm okullarımızda koordineli bir 'okul polisi' uygulamamız var.
- Bazı riskli okullarda ayrıca 'okul polisi' bulunacak. Her okulun irtibatlı olduğu, anında ulaşabileceği ve okulu takip eden bir 'okul polisi' olacak. Bu uygulama okul müdürümüzle işbirliği halinde devam edecek."