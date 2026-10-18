İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı 6'ya yükseldi

Ayazağa'da 14 Ekim'de etkili olan sağanağın ardından Ayazağa Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolduğu değerlendirilen Türkmenistan uyruklu Murat Babajanov'un cansız bedenine dün Haliç'te ulaşılmıştı.

Babajanov'un cansız bedeni deniz polisi ve polis helikopterinin koordineli çalışması sonucu, Haliç Altınboynuz Tesisleri civarında bulundu.

Bölgedeki çalışmaları takip eden Babacanov'un arkadaşı Artur Seydullayev, arkadaşının selin yaşandığı gün 18.50 sıralarında kaybolduğunu anlatmıştı.

Seydullayev, "Sel geldiğinde yıkılmış, gitmiş. Kimse görmedi, kimsenin de haberi yok. Burada olduğu bilgisi gelmedi ama en son sinyal Ayazağa Meydanı'ndan alındı. Şu an buraya geldi diye tahmin ediyoruz." demişti.