İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı 6'ya yükseldi
18.10.2026 10:10
Son Güncelleme: 19.10.2026 08:45
İstanbul'da yaşanan sel felaketinde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Sel felaketinde can kaybı sayısı altıya yükselmiş oldu.
İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü yaşanan sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
Haliç kıyısında arama çalışması yapan ekipler, Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bu sabah saatlerinde bir cansız bedene ulaştı.
Cesedin sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'na ait olduğu belirlendi.
Ciritlioğlu'nun cansız bedeninin bulunmasıyla birlikte sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükselmiş oldu.
Kayıp bir vatandaşı arama çalışmaları ise sürüyor.
TÜRKMENİSTAN UYRUKLU ADAMIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI
Ayazağa'da 14 Ekim'de etkili olan sağanağın ardından Ayazağa Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolduğu değerlendirilen Türkmenistan uyruklu Murat Babajanov'un cansız bedenine dün Haliç'te ulaşılmıştı.
Babajanov'un cansız bedeni deniz polisi ve polis helikopterinin koordineli çalışması sonucu, Haliç Altınboynuz Tesisleri civarında bulundu.
Bölgedeki çalışmaları takip eden Babacanov'un arkadaşı Artur Seydullayev, arkadaşının selin yaşandığı gün 18.50 sıralarında kaybolduğunu anlatmıştı.
Seydullayev, "Sel geldiğinde yıkılmış, gitmiş. Kimse görmedi, kimsenin de haberi yok. Burada olduğu bilgisi gelmedi ama en son sinyal Ayazağa Meydanı'ndan alındı. Şu an buraya geldi diye tahmin ediyoruz." demişti.
AHMET DERİN'DEN HABER ALINAMIYOR
İstanbul'da yaşanan sel felaketinde kaybolan Ahmet Derin'i arama çalışmaları ise sürüyor.
Derin, aracının sel sularına kapılması sonucu sürüklenerek kaybolmuştu. O anların görüntüsü de ortaya çıkmıştı.
Selin yaşandığı gün kaydedilen görüntülerde, çevredekilerin yükselen suyu izledikleri sırada yaşadıkları panik konuşmalara yansımıştı.
Görüntülerde, "Abi şu akıntıya bak. Eyvah eyvah, dere taşıyor arkadaşlar. İnelim, gidelim buradan." dediği anlar duyuluyor. Görüntülerinde devamında ise, "Abi inelim, herhalde öleceğiz burada." cümleleri duyuluyor.
Aracın sel sularında sürüklendiği sırada çevredekilerden birinin, "İçinde adam var. İçinde adam var vallahi. Allah sen yardım et ya. Allah yardım etsin" sözleri cep telefonu kamerasına yansıyor.