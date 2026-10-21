İstanbul'daki selin ardından büyük tehlike. Evini su basanlar dikkat, 6 ay içinde ortaya çıkacak

Su yalıtımı olmayan bir binada nemin de olacağına işaret eden Yüksel, şöyle devam etti:

"Hiçbir şey olmasa bile bina, havadaki hidrojeni alır. Absorbe ettiğinde bu kendiliğinden yıllar içerisinde rutubetlenme, paslanma, nemlenme olur. Sel taşkın zaten bunun tuzu biberi olur. Bu binaların da bir şekilde yaptırılması, temin edilmesi ya da projelendirilmesi gerekir."

Yüksel, binada nem olayı "Tıpkı bir vücuttaki kötü huylu kanser tümörü gibi öldürür." ifadeleriyle örneklendirip "Bu da dediğim gibi 6 ayda kendini gösterir, 6 yılda tamamlar; 6 yıldan sonra da binadaki beton dayanımını donatı pas kurtlarıyla paslanıp çürüdüğü, çapı inceldiği ve artık dayanımını kaybettiği için 6 yıldan sonra bina giderek dayanım kaybeder. Bazen kendisi de yıkılma sürecine girebilir." dedi.