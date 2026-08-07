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İstanbul'dan Tekirdağ'a hafta sonu akını: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

07.08.2026 22:25

İHA

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Hafta sonunu Tekirdağ ile Trakya'daki turizm bölgelerinde geçirmek isteyenler, İstanbul-Tekirdağ kara yolunda yoğun trafik oluşturdu.

İstanbul'dan Tekirdağ'a hafta sonu akını: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
IHA

Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşların İstanbul'dan Tekirdağ ve çevre illere doğru yola çıkmasıyla, İstanbul-Tekirdağ kara yolunda araç yoğunluğu yaşandı. 

İstanbul'dan Tekirdağ'a hafta sonu akını: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 1
IHA

Özellikle Tekirdağ girişi istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik zaman zaman yavaş ilerledi. Görüntülenen yoğunlukta, geliş yönündeki şeritlerde kilometrelerce araç kuyruğu dikkat çekti. İstanbul yönünde ise ulaşımın normal seyrinde devam ettiği görüldü.

İstanbul'dan Tekirdağ'a hafta sonu akını: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 2
IHA

Yetkililer, hafta sonu boyunca trafik yoğunluğunun devam edebileceğini belirterek sürücülere hız kurallarına uymaları, takip mesafesini korumaları ve dikkatli seyretmeleri çağrısında bulundu. 

İstanbul'dan Tekirdağ'a hafta sonu akını: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 3
IHA

Özellikle yaz sezonunda hafta sonları İstanbul'dan Tekirdağ ve Trakya sahillerine yönelik araç hareketliliğinin arttığı gözleniyor.

İstanbul'dan Tekirdağ'a hafta sonu akını: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 4
IHA