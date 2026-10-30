İstanbullular dikkat: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dahil birçok yol kapanacak
30.10.2026 13:29
İstanbul Maratonu nedeniyle pazar günü megakentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu 1 Kasım Pazar günü gerçekleşecek. Asya'dan Avrupa'ya uzanan parkurda; koşucular iki ayrı kategoride yarışacak.
Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki metrobüs durağından başlayacak. Koşu, köprü geçişinin ardından Barbaros Bulvarı'nı takip ederek Dolmabahçe Caddesi üzerinde devam edecek. Yarışa katılanlar, Meclisi Mebusan Caddesi, Fındıklı, Tophane, Kemeraltı Caddesi, Salı Pazarı ve Karaköy yolunu takip ederek Galata Köprüsü'ne ulaşacak.
Galata Köprüsü geçildikten sonra Sirkeci yönüne dönülecek, ardından Kennedy Caddesi üzerinden Sahil Yolu'na çıkılacak. Zeytinburnu ve Bakırköy'den geçen koşucular Hava Harp Okulu'nden dönüş yapıp aynı yolu izleyerek Sirkeci'den Gülhane Parkı'na giriş yapacak. Maraton, tramvay yolunu takip edip Sultanahmet'teki Dikilitaş'ta son bulacak.
İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
Maraton nedeniyle hafta sonu İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dahil birçok yol trafiğe kapatılacak.
Bu kapsamda 1 Kasım Pazar günü saat 03.00'ten etkinlik bitişine kadar trafiğe kapalı kalacak yolların listesi şöyle:
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
- Yıldız Bağlantı Yolu
- Sahil Yolu (Beşiktaş-Karaköy ve Eminönü-Yeşilköy hattı)
- Galata Köprüsü
Trafiğe kapalı olacak yol ve caddelerin ayrıntılı listesi şöyle:
- Abdullahağa Caddesi (Beylerbeyi Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Bağlantı yolları ve Beylerbeyi İskelesi (Akım Beylerbeyi Çamlıca Caddesi'ne doğru verilecek)
- Kısıklı Caddesi, D-100 kuzey ve güney katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önü D-100 Karayolu güney katılım, Mahiriz Caddesi D-100 güney katılım
- Altunizade Köprü üzeri D-100 güney-kuzey katılım, Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım, Beylerbeyi katılım, Güney Zincirlikuyu ayrımı, Sait Çiftçi katılımı, Fenerbahçe Göztepe'den gelip TEM ayrımına katılım, Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım
- Kuzey Ataşehir'den Rıdvan Dedeoğlu'na katılım, FSM turnikelerinden gelip 1. Çevre Yolu ayrımı, güneyden gelip kuzeye katılım, Mustafa Kemal Köprü altından kuzeye katılım, Altunizade köprü altı halk koşusunun başladığı yer, maraton ile halk koşusu arası, park girişi, maratonun başladığı yer, park çıkışı, park çıkışı turnikeler arası ve kuzey turnike sahası
- Avrupa yakasında, Merkez Komutanlığı ışıklar, Opel Gerçek önü, Sait Çiftçi köprü katılımı (E-5 Karayolu güney katılım), Sabancı Lisesi önü, Yıldız ışıklar, Akdoğan Sokak girişi, Ressam Hamdi Bey, Bostancı Veli, Abbasağa, Hasfırın, Serence Bey sokaklar, Ortaköy dönüşleri
- Beşiktaş Meydan, Vestel ışıklar, Palangalar ışıklar, Ortaköy Meydanı, Muhakkik Sokak girişi, Akaretler ışıklar, VİP Otel önü, Süzer Plaza önü, Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri, Mete Kavşağı, Gümüş Caddesi başı, Gümüşsuyu'ndan toprak yola iniş, Dolmabahçe ışıklar, Kahve Dünyası önü, Akyol Caddesi başı, Meclis-i Mebusan Yokuşu başı, Aydilimi Pastanesi yanı,
- Kabataş ışıklar, Fındıklı ışıklar, Deniz Limanı çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Caddesi gelişi, Boğazkesen ışıklar, Tophane ışıklar, Revani Sokak gelişi, Kemeraltı ışıklar, Karaköy Meydanı, Perşembe Pazarı ışıklar, Azapkapı'dan Tarlabaşı'na mecburi istikamet, Şişhane Meydanı'ndan Bankalar Caddesi girişi, Tarlabaşı'ndan Perşembe Pazarı'na giriş
- Şişhane ışıklardan Kasımpaşa'ya mecburi yön, Kasımpaşa'dan Unkapanı Köprü ayrımı, Perşembe Pazarı'ndan Unkapanı Köprü ayrımı, Sahil Kennedy Caddesi Ataköy Havuzlu Kavşak'tan Sirkeci ışıklara kadar kuzey ve güney istikameti
- Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Sultanahmet At Meydanı, Yerebatan Caddesi, Klodfarer Caddesi, Nuruosmaniye Caddesi, Ayasofya Meydanı ile Galata ve Unkapanı köprüleri ile Avrasya Tüneli.