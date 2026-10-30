İstanbullular dikkat: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dahil birçok yol kapanacak

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu 1 Kasım Pazar günü gerçekleşecek. Asya'dan Avrupa'ya uzanan parkurda; koşucular iki ayrı kategoride yarışacak.

Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki metrobüs durağından başlayacak. Koşu, köprü geçişinin ardından Barbaros Bulvarı'nı takip ederek Dolmabahçe Caddesi üzerinde devam edecek. Yarışa katılanlar, Meclisi Mebusan Caddesi, Fındıklı, Tophane, Kemeraltı Caddesi, Salı Pazarı ve Karaköy yolunu takip ederek Galata Köprüsü'ne ulaşacak.

Galata Köprüsü geçildikten sonra Sirkeci yönüne dönülecek, ardından Kennedy Caddesi üzerinden Sahil Yolu'na çıkılacak. Zeytinburnu ve Bakırköy'den geçen koşucular Hava Harp Okulu'nden dönüş yapıp aynı yolu izleyerek Sirkeci'den Gülhane Parkı'na giriş yapacak. Maraton, tramvay yolunu takip edip Sultanahmet'teki Dikilitaş'ta son bulacak.