İstanbullular dikkat, bu akşam 21.00'de başlıyor! Tam 5 ilçede 10 saat su kesintisi yaşanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ), Kağıthane–Münzevi Tünel Hattı'ndaki çalışmalar nedeniyle bugün saat 21.00'den itibaren 5 ilçedeki bazı mahallelere 10 saat süreyle su verilemeyeceği bildirildi. Yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle 10 saat boyunca susuz kalacak olan ilçeler belli oldu.

İşte 17-18 Haziran tarihli İSKİ su kesintisi listesi: