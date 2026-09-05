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İstanbullular dikkat. Bu ilçede bugün yollar kapalı

05.09.2026 08:19

AA

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İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler kapsamında bugün bazı yollar trafiğe katıldı.

İstanbullular dikkat. Bu ilçede bugün yollar kapalı
Anadolu Ajansı

Üsküdar'da bugün kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması için bazı tedbirler alınacak.

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin açıklama yaptı.

KAPANACAK YOLLAR 1
Anadolu Ajansı

KAPANACAK YOLLAR

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından ilçede kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

 

Bu kapsamda, saat 07.00'den etkinlik bitimine kadar Hayrettin Çavuş Sokak ve Hatmi Sokak ile Evliya Hoca Sokak arasında kalan Çavuşdere Caddesi trafiğe kapalı olacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR 2
Anadolu Ajansı

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Alternatif güzergah olarak Dr. Fahri Atabey ve Selami Ali Efendi caddeleri ile Evliya Hoca ve Hatmi sokaklar kullanılabilecek.