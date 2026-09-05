İstanbullular dikkat. Bu ilçede bugün yollar kapalı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından ilçede kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, saat 07.00'den etkinlik bitimine kadar Hayrettin Çavuş Sokak ve Hatmi Sokak ile Evliya Hoca Sokak arasında kalan Çavuşdere Caddesi trafiğe kapalı olacak.