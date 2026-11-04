İstanbullular dikkat. Bu yol 15 gün trafiğe kapatılacak

Köprüdeki çalışmaların 23 Aralık Çarşamba tamamlanması ve yan yolun tamamen trafiğe açılması planlanıyor.

Öte yandan Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki Marmaray hattı üzerinden geçen köprü yenilenecek.​​​​​​​

Bu kapsamda yapılacak çalışmalarda, 8 Kasım Pazar günü saat 24.00 itibarıyla Adnan Kahveci Bulvarı, Beyaz Lale Sokak ve Dumlupınar Sokak her iki yönde trafiğe kapatılacak.