İstanbullular dikkat! Bugün başladı, 14 gün boyunca bu yollar kapalı olacak
01.08.2026 14:48
Son Güncelleme: 01.08.2026 14:58
İstanbul'da, Yenikapı'da gerçekleştirilecek 5. İstanbul Festivali kapsamında bazı yollar 14 gün boyunca trafiğe kapalı olacak.
1-16 Ağustos tarihleri arasında 5. İstanbul Festivali düzenlenecek.
Programlar nedeniyle bazı yolların 14 gün trafiğe kapalı olacağı duyuruldu.
İŞTE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Fatih Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek programlar kapsamında bugünden itibaren 3-10 Ağustos hariç 16 Ağustos'a kadar kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Bu kapsamda saat 12.00'den program bitimine kadar sahil kuzey ve güney yan yollardan Kadir Topbaş Gösteri Merkezi ayrımı, Vefa Karakurdu Üst Geçidi, Yenikapı Miting Alanı ile Yenikapı İDO arasındaki iç kısımda kalan tali yol kapalı olacak.
Metro İstanbul, M4 ve M5 hatlarındaki trenlerin Marmaray'ın son seferini karşılayacak şekilde hareket edeceğini de açıklamıştı.
METRO SEFERLERİNDE DE İYİLEŞTİRME YAPILMIŞTI
Metro İstanbul da sefer saatlerine ilişkin iyileştirmeler yapıldığını duyurmuştu.
Açıklamada, 3 ve 10 Ağustos günleri hariç 1-16 Ağustos tarihleri arasında M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Sultanbeyli ve M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü metro hatlarının sefer saatlerinin saat 00.30'a kadar uzatıldığı belirtilmişti.