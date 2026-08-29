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İstanbullular dikkat. Yarın bu yollar kapalı (İşte alternatif güzergahlar ve kapalı yollar listesi)

29.08.2026 09:27

NTV - Haber Merkezi

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İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbullular dikkat. Yarın bu yollar kapalı (İşte alternatif güzergahlar ve kapalı yollar listesi)
Anadolu Ajansı

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle yarın bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi.

 

Valilikten tarafından paylaşılan duyuruya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla Fatih ilçesinde trafik düzenlemesi uygulanacak.

KAPATILACAK YOLLAR 1
Anadolu Ajansı

KAPATILACAK YOLLAR

Bu kapsamda, yarın saat 07.00'den program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi ile bulvar üzeri yan yollar her iki istikamette trafiğe kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR 2
Anadolu Ajansı

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu, O-3 hal yolu, Fevzipaşa ile Turgut Özal Millet caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.