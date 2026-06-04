İstanbullular dışarı çıkarken dikkat! Gölgede bile sıcaklık 32 dereceyi bulacak
04.06.2026 08:22
Ülkedeki lodosla birlikte hava bunaltıcı olmaya başladı. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı gölgede 32 dereceye kadar çıkacak.
Haziran ayına girişle birlikte soğuk ve yağışlı hava geride kaldı. Yurt genelinde ısınan hava lodosla birlikte daha da bunaltıcı olmaya başladı.
Marmara Bölgesi'nde güneş hakimken Trakya kesiminde sağana yağış etkili olacak.
İstanbul'da sıcaklık gölgede 32 dereceye kadar çıkacak.
Bursa'da ise hava 35 derece.
İç Anadolu'da öğleden sonra gelen ani sağanaklar sürüyor.
Yağışlar perşembe günü Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevresinde etkili olacak.
Ege'de lodos sert ve sıcak esiyor. Sahil kesimlerinde bunaltıcı hava etkili.
Manisa ve Deniz'de sıcaklık 33, Muğla'da 28, Bodrumda ise 31 derece.
Lodos Akdeniz'e de sıcak ve nemli hava taşıyor.
Adana 30, Hatay 27 dereceyi görecek. Öte yandan yaylalarda ise yağış etkili olacak.
YAZ SAĞANAKLARINA DİKKAT!
Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Çorum, Samsun, Amasya ve Gümüşhane genelinde yerel yaz sağanakları kendisini gösterecek.
Doğu kesiminde de Erzincan, Erzurum, Kars, Ağır ve Van'a kadar yine gök gürültülü kuvvetli yağmur var.