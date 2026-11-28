İstanbullular gece yarısı ve yarın sabaha dikkat. Bazı ilçelerde 8 saat elektrik kesintisi yapılacak
28.11.2026 09:42
İstanbul'da yarın bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintisi listesine göre, bazı ilçelerde elektrik kesintisi sabah saatlerinde başlayıp, gün boyu sürecek.
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayınlanan elektrik kesintisi programına göre İstanbul'da 29 Kasım Pazar günü bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak. Pazar günü uygulanacak olan elektrik kesintisi, bazı ilçelerde gece yarısı, bazı ilçelerde ise sabah saatlerinde başlayacak.
Yarın yapılacak elektrik kesintisi altı ilçeyi etkileyecek. Bazı ilçelerdeki elektrik kesintisi toplamda sekiz saati bulacak.
İşte 29 Kasım tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi programı:
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