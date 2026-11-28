Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayınlanan elektrik kesintisi programına göre İstanbul'da 29 Kasım Pazar günü bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak. Pazar günü uygulanacak olan elektrik kesintisi, bazı ilçelerde gece yarısı, bazı ilçelerde ise sabah saatlerinde başlayacak.

Yarın yapılacak elektrik kesintisi altı ilçeyi etkileyecek. Bazı ilçelerdeki elektrik kesintisi toplamda sekiz saati bulacak.

İşte 29 Kasım tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi programı: