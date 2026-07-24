İstanbullular merakla bekliyordu, açıklama geldi. M7 metro hattı ne zaman açılacak?
24.07.2026 09:14
Son Güncelleme: 24.07.2026 09:22
İstanbul'da M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonundaki onarım çalışmaları devam ederken istasyonun yıl sonuna kadar açılacağı bildirildi. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) açıklamaya göre çalışmalar nedeniyle gece metrosu seferlerine ara verildi.
Günde yaklaşık 2 milyondan fazla yolcunun kullandığı M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy durağı, yer altı suyu akışı kaynağındaki artış sebebiyle aylardır kapalı.
Ray hattının bir kısmında onarım yapılmasından dolayı kullanılmayan Mecidiyeköy durağındaki çalışmalara ilişkin açıklama geldi.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, bu yıl yoğun yağışların meydana geldiğini nisan ayında raylarda deformasyon olduğunu ifade etti.
Alpkökin, ekiplerin raylardaki küçük bir hareketliliği fark edip bütün operasyonu zamanında durdurduklarını sözlerine ekledi.
İSTASYON NE ZAMAN AÇILACAK?
Tasarımların bittiğini, yapım aşamasına geçildiğini ifade eden Alpkökin, "Elimizden geldiğince bunu hızlı bir şekilde yapacağız." dedi.
Alpkökin, çalışmaların bu yılın sonuna doğru bitirmeyi planladıklarını da açıkladı.
"KIRIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANMAK ÜZERE"
İBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanvekili Erman Eryılmaz da zemin altı sularının yeraltı formasyonuyla hareketleri ve bunun tünele etkisiyle deformasyona ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
"Bu deformasyonu önce biz kontrol altına aldık sonrasında bununla ilgili düzenleme ve yapım çalışmalarına başladık." diye konuşan Eryılmaz, "Öncelikle bu suyu bir daha böyle bir durumun oluşmaması için bir drenaj sistemi projesi oluşturduk. Hattın deforme olan bölgesinde yaklaşık60 metrelik bir kısımda kırım çalışmalarını tamamlamak üzereyiz." dedi.
GECE SEFERLERİNE ARA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Mecidiyeköy istasyonunda yapılan çalışmalar nedeniyle gece metrosu seferlerine ara verileceği bildirildi.
Açıklamada, "İETT otobüsleriyle hizmet vermeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.