İstanbullular merakla bekliyordu, açıklama geldi. M7 metro hattı ne zaman açılacak?

İBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanvekili Erman Eryılmaz da zemin altı sularının yeraltı formasyonuyla hareketleri ve bunun tünele etkisiyle deformasyona ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

"Bu deformasyonu önce biz kontrol altına aldık sonrasında bununla ilgili düzenleme ve yapım çalışmalarına başladık." diye konuşan Eryılmaz, "Öncelikle bu suyu bir daha böyle bir durumun oluşmaması için bir drenaj sistemi projesi oluşturduk. Hattın deforme olan bölgesinde yaklaşık60 metrelik bir kısımda kırım çalışmalarını tamamlamak üzereyiz." dedi.